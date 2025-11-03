Умерла звезда фильма Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» Дайан Лэдд

Tекст: Катерина Туманова

«Моя удивительная героиня и моя талантливая мать, Дайан Лэдд, ушла из жизни сегодня утром, в своем доме в Охай, штат Калифорния. Она была выдающейся дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, о котором, казалось, можно было только мечтать. Нам повезло, что она у нас есть. Сейчас она летает со своими ангелами», – цитирует Variety слова дочери актрисы.

Лэдд создавала яркие образы на протяжении карьеры, и, хотя наличие семьи в киноиндустрии не является чем-то примечательным, Лэдд выделялась тем, сколько раз она снималась вместе с дочерью, отметили в журнале.

Лэдд была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе 1974 года «Алиса здесь больше не живет», в котором она сыграла простую, но колоритную официантку Фло.

За фильм Дэвида Линча 1990 года «Дикие сердцем», где Лэдд сыграла дико злодейскую мать героини Лоры Дерн и за картину «Блуждающая Роза» Марты Кулидж, действие которой происходит в Джорджии в 1935 году. В этом фильме Лэдд сыграла защитницу сексуально авантюрной Розы, героини Дерн. За эту роль и Лэдд, и Дерн были номинированы на «Оскар». Номинации Лэдд и Дерн в «Блуждающей Розе» – единственный случай, когда мать и дочь были номинированы за один и тот же фильм.

Десятого февраля 1967 года у Лэдд и ее первого мужа, актера Брюса Дерна, родилась дочь Лора Дерн. Пара развелась в 1969 году. В детстве Лора Дерн снялась в нескольких фильмах Лэдд, не указанная в титрах. Позже, мать и дочь снялись вместе в фильмах «Дикие сердцем», «Блуждающая роза» и в комедии Александра Пэйна «Гражданка Рут».