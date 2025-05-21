Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
Умер сыгравший в «Докторе Кто» британский актер Майкл МакСтэй
Британский актер Майкл МакСтэй, сыгравший в сериале «Доктор Кто», ушел из жизни в возрасте 92 лет из-за сердечной недостаточности.
Британский актер Майкл МакСтэй, исполнивший роль ученого Дерека Моберли в культовом сериале «Доктор Кто», скончался на 93-м году жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя артиста.
«Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет», – говорится в публикации. Представитель уточнил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Артист ушел из жизни дома, находясь в окружении родных. МакСтэй наиболее известен зрителям по участию в серии «Семена судьбы» 13-го сезона «Доктора Кто».
Ранее британский актер Пол Хью Мориарти умер на 87-м году жизни, он был известен по ролям в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Челюсти 3».