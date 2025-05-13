Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

Tекст: Ольга Иванова

Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.