Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра
Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.
Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».
В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.
Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.
Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.
Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.