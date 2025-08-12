Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
В Аргентине попросили задержать Нетаньяху при визите в страну
Аргентинский профсоюз работников госсектора обратился в суд с просьбой задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его ожидаемого визита в сентябре.
Аргентинский профсоюз работников госсектора попросил суд выдать ордер на задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в страну, передает ТАСС. Соответствующее заявление появилось на сайте столичного филиала Ассоциации работников госсектора (ATE). Профсоюз подал жалобу совместно с правозащитной организацией HIJOS.
В тексте обращения говорится: «ATE вместе с [правозащитной организацией] HIJOS подала жалобу в федеральный суд с просьбой о незамедлительном задержании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ответственного за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, совершенные в отношении палестинского народа, на основании ордеров, выданных Международным уголовным судом».
Администрация президента Аргентины сообщила, что правительство республики ожидает визита Нетаньяху в ближайшие месяцы. По информации профсоюза со ссылкой на материалы СМИ, приезд премьер-министра Израиля может состояться с 7 по 10 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать Нетаньяху, назвав это нарушением международного уголовного права.