В России заочно вынесли приговор более 50 наемникам из ВСУ

Российские суды вынесли заочно более 50 приговоров иностранным наемникам ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году в суды было направлено 70 уголовных дел против 73 лиц, из которых 47 дел уже завершились обвинительными приговорами, передает ТАСС.

В 2023 году было передано два уголовных дела, которые также завершились обвинениями. Все дела касаются иностранных граждан, которые воевали на стороне Украины за денежное вознаграждение, что подпадает под статью о наемничестве в Уголовном кодексе России. Генпрокуратура продолжает надзор за расследованием этих дел, которые ведет Главное следственное управление Следственного комитета России.

К уголовной ответственности привлекается более 750 человек, среди которых граждане разных стран: Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Британии и Северной Ирландии, а также представители других государств, сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по семи делам против 21 украинского военнослужащего, обвиняемого во вторжении в Курскую область, и направила их в суд.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.

Польский наемник сообщил, что вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт.