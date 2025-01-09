Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?0 комментариев
В России заочно вынесли приговор более 50 наемникам из ВСУ
Российские суды вынесли заочно более 50 приговоров иностранным наемникам ВСУ
Российские суды заочно вынесли приговоры более 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ в 2024 году, сообщила Генеральная прокуратура России.
По данным Генпрокуратуры, в 2024 году в суды было направлено 70 уголовных дел против 73 лиц, из которых 47 дел уже завершились обвинительными приговорами, передает ТАСС.
В 2023 году было передано два уголовных дела, которые также завершились обвинениями. Все дела касаются иностранных граждан, которые воевали на стороне Украины за денежное вознаграждение, что подпадает под статью о наемничестве в Уголовном кодексе России. Генпрокуратура продолжает надзор за расследованием этих дел, которые ведет Главное следственное управление Следственного комитета России.
К уголовной ответственности привлекается более 750 человек, среди которых граждане разных стран: Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Британии и Северной Ирландии, а также представители других государств, сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по семи делам против 21 украинского военнослужащего, обвиняемого во вторжении в Курскую область, и направила их в суд.
До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.
Польский наемник сообщил, что вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт.