Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.6 комментариев
В суд направили дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область
Утверждены обвинения против 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область
Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по семи делам против 21 украинского военнослужащего, обвиняемого во вторжении в Курскую область, и направила их в суд.
Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения и передала в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащего Украины, передает ТАСС.
Их обвиняют в совершении террористических актов в Курской области. В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что обвинения выдвинуты по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России за действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие иные тяжкие последствия.
Все обвиняемые содержатся под стражей в Белгородской области. Российские военные задержали их во время вторжения в Курскую область. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.