Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
National Interest: Россия обогнала США и Китай в гиперзвуковом вооружении
National Interest сообщило о лидерстве России в гиперзвуковом вооружении перед США и Китаем
Россия достигла преимущества в гиперзвуковом вооружении, обогнав США и Китай, отмечает National Interest.
Об этом издание пишет в статье, посвященной разработке нового российского бомбардировщика ПАК ДА, проекта ПАО «Туполев», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
National Interest отмечает, что прототип нового российского самолета почти готов и что Россия добилась значительных успехов в гиперзвуковых технологиях. «Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения», – подчеркивает издание.
По мнению экспертов, ПАК ДА может изменить стратегический ландшафт, особенно на фоне конфликта на Украине. Издание подчеркивает, что вопреки западным заявлениям Россия не проигрывает войну на Украине.
ПАО «Туполев» является ведущим предприятием в разработке стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Это предприятие играет ключевую роль в реализации технологий снижения радиолокационной заметности и дальнобойного вооружения для ПАК ДА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, анализ специальных учений Resolute Hunter 24-2 показывает, что США, вероятно, в реальности не обладают гиперзвуковым оружием.