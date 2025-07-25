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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    18 комментариев
    25 июля 2025, 05:20 • Новости дня

    Президент Бразилии заявил, что «Трамп не хочет разговаривать»

    Президент Бразилии Лула да Силва заявил о нежелании Трампа «разговаривать»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп «не хочет разговаривать», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии в штате Минас-Жерайс.

    «Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сенатор от штата Баия Жак Вагнер сообщил, что бразильская делегация сенаторов планирует посетить США в конце недели для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    23 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота

    Обама отверг обвинения Трампа в попытке переворота и назвал их абсурдными

    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Барак Обама публично отверг обвинения Дональда Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года, назвав их попыткой отвлечь внимание.

    Барак Обама впервые публично ответил на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, категорически отвергнув обвинения бывшего президента в попытке организовать «переворот» после выборов 2016 года, передает The Guardian.

    Офис Обамы опубликовал жесткое опровержение: «Из уважения к институту президентства наша команда обычно не реагирует на постоянный поток дезинформации из этого Белого дома. Но эти утверждения настолько возмутительны, что требуют ответа. Эти абсурдные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».

    В заявлении также опровергаются выводы 11-страничного доклада главы национальной разведки Тулси Габбард, в котором она рекомендовала передать в минюст якобы доказательства «изменнического заговора» со стороны окружения Обамы. Представители Обамы подчеркнули, что «ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод: Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, но не смогла изменить результаты голосования». Этот вывод был подтвержден докладом двухпартийного комитета сената по разведке в 2020 году под руководством Марко Рубио.

    Ответ Обамы последовал за серией заявлений Трампа на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Трамп напрямую обвинил Обаму в «предательстве» и утверждал, что у Габбард якобы есть «тысячи дополнительных документов» в подтверждение заговора. Он настаивал, что «лидером шайки был президент Обама» и называл происходящее «неоспоримым доказательством попытки переворота», отмечает издание.

    Впрочем, доклад Габбард, по оценке бывшего аналитика ЦРУ Фултона Армстронга, содержит «заранее заданные выводы», смешивает и искажает различные вопросы и пытается дискредитировать оценку разведсообщества 2017 года о вмешательстве России в выборы. Армстронг назвал документ Габбард «поверхностным и манипулятивным», а обвинения в адрес «глубинного государства» – дилетантскими и подрывающими доверие к самому докладу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР. Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Обамы на выборах 2016 года.

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    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме.

    По словам заместителя представителя Белого дома Анны Келли, ЮНЕСКО поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», передает РИА «Новости». Слова Келли приводит издание New York Post.

    Чиновник из администрации сообщил газете, что представители Белого дома критиковали усилия ЮНЕСКО по продвижению программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). Администрация также выразила недовольство «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации.

    Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

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    22 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует расследовать действия бывшего президента Барака Обамы по манипулированию разведывательными данными о выборах и России, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами в Белом доме Трампа спросили, кто должен стать объектом особого внимания Минюста в расследовании так называемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

    В ответ Трамп отметил: «Основываясь на том, что я читаю, это будет бывший президент Обама». Он заявил, что считает необходимым начать расследование в отношении действий экс-президента.

    Таким образом, Трамп вновь поставил под сомнение объективность данных разведслужб, касающихся вмешательства России в американские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году, что привело к победе Дональда Трампа.

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    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    23 июля 2025, 07:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 млрд долларов
    Трамп сообщил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 млрд долларов
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон заключил с Токио беспрецедентную по объему торговую сделку, предусматривающую инвестиции и значительные изменения в пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями, заявил Трамп, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что соглашение станет самым крупным за всю историю между этими странами и обеспечит создание сотен тысяч новых рабочих мест в США. Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая легковые автомобили, грузовики, рис и определенные виды сельскохозяйственной продукции.

    В рамках сделки Япония начнет выплачивать США взаимные пошлины в размере 15% на импортируемые в страну товары. Трамп выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами.

    По официальным данным США, двусторонний товарооборот между странами в 2024 году достиг 227,9 млрд долларов.

    В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа. В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

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    22 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    Hill: Трамп перешел на угрозы в адрес России после беседы с женой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп стал высказывать угрозы в адрес России под влиянием своей супруги Мелании, заявил член конгресса Дон Бэкон.

    Супруга президента ежедневно рассказывает Трампу о событиях, происходящих на Украине, сказал Бэкон, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны сказать ей спасибо», – заявил конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    24 июля 2025, 03:35 • Новости дня
    Габбард назвала действия Обамы госпереворотом и заговором против Трампа

    Габбард назвала действия Обамы госпереворотом и заговором против Трампа

    Габбард назвала действия Обамы госпереворотом и заговором против Трампа
    @ Скриншот с видео YouTube-канал Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    «Появились новые доказательства самого вопиющего использования разведки в военных целях и ее политизации в истории Америки. Согласно директиве президента Трампа я рассекретила доклад, который раскрывает, как администрация Обамы сфабриковала заведомо ложную оценку разведданных от января 2017 года, продвигая ложь о том, что Владимир Путин и российское правительство помогли президенту Трампу победить на выборах 2016 года», – написала Габбард в соцсети Х в посте с документами.

    Она добавила, что подобным образом был реализован сговор ради того, чтобы  подорвать волю американского народа, сотрудничая с партнерами в СМИ для распространения этой лжи.

    «Все чтобы подорвать легитимность президента Трампа, фактически осуществив многолетний государственный переворот против него», – подчеркнула она.

    Позднее в тот же день Габбард выступила в Белом доме во время брифинга главы пресс-службы Кэролайн Ливитт, отметив, что не является юристом и предоставит Минюсту выдвигать обвинения, но определенная вина Обамы за происходившее в те годы есть.

    «Я оставляю уголовные обвинения Министерству юстиции. Я не юрист, но, как я уже говорила ранее, когда вы смотрите на намерение создать фальшивый документ, который противоречит многочисленным оценкам, сделанным разведывательным сообществом, то явное желание это сделать и то, что последовало за этим, можно описать как многолетний переворот и предательский заговор против американского народа с попыткой подорвать доверие администрации президента Трампа», – ответила Габбард на брифинге на вопрос журналиста, можно ли обвинить Обаму в госизмене.

    Напомним, Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года.До этого Трамп

    выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте Барака Обамы. Последний отверг обвинения Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года.

    Трамп же заявил, что министерство юстиции должно проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    23 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США и Япония близки к соглашению о совместном экспорте сжиженного природного газа с Аляски, что может дать новый импульс проекту стоимостью 44 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп объявил о готовности Японии заключить сделку по совместному экспорту сжиженного природного газа с Аляски. По его словам, страны находятся на финальной стадии создания совместного предприятия, однако детали соглашения пока не раскрываются, передает Bloomberg.

    Ожидается, что поддержка проекта может быть обеспечена за счет японского инвестиционного фонда в размере 550 млрд долларов, направленного на финансирование проектов в США, сообщает издание со ссылкой на представителя американской администрации. Согласно этим намерениям, 90% прибыли от вложений фонда будет оставаться в США.

    Реализация проекта Alaska LNG требует строительства 1287-километрового газопровода на территории штата и наличия долгосрочных контрактов, которые пока не заключены. Белый дом и японские представители подтвердили интерес к экспорту СПГ из Аляски, несмотря на отсутствие окончательных соглашений.

    Ранее Трамп заявил, что Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями.

    В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа.

    В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

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    23 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги

    Трамп усомнился, что Киев потратил на оружие все переданные США деньги

    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что все 350 млрд долларов, переданные США на Украину, действительно были потрачены Киевом на вооружение.

    Трамп на встрече с республиканцами заявил, что Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, передает РИА «Новости» .

    Он отметил, что Джо Байден выделил на помощь Украине оборудования и средств на сумму 350 млрд долларов, и добавил: «И что еще хуже – не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности».

    По его словам, у него «есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению».

    Трамп также подчеркнул, что теперь ответственность за финансирование вооружения Украины должны взять на себя европейские страны. По его словам, США больше не будут платить за это, финансирование с американской стороны завершено.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что между европейскими странами существуют разногласия по вопросу, кто будет закупать оружие для использования Украины против России. Он также отметил, что не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».

    Ранее в Госдепе заявили, что Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания 50-дневного срока.

    Трамп предложил новую схему поддержки Киева с поставками вооружений за счет финансирования со стороны Евросоюза.

    В США предупредили, что ситуация на Украине может стать для Трампа такой же проблемой, какой стал Афганистан для Джо Байдена.

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    22 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX и напряженных отношений с Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные варианты для реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы снизить зависимость от SpaceX Илона Маска, передает ТАСС. Среди альтернатив рассматриваются Project Kuiper от Amazon Джеффа Безоса, а также стартапы Stoke Space и Rocket Lab.

    Ухудшение отношений между Трампом и Маском, вылившееся в их публичную ссору в июне, стало одной из причин поиска новых партнеров.

    По оценке Reuters, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска» отражает опасения Белого дома из-за доминирования Starlink и Starshield в военной связи США. Пентагон уже предложил Project Kuiper присоединиться к программе, хотя на орбите сейчас только 78 из запланированных 3 тыс. спутников компании.

    Несмотря на новые переговоры, SpaceX по-прежнему обладает значительным опытом и инфраструктурой, включая запуск более 9 тыс. спутников Starlink, что может позволить ей участвовать в ключевых этапах проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск покидает пост руководителя департамента эффективности правительства США. Маск заявил, что криптовалюта DOGE может стать образом жизни американского правительства. Помощники Трампа рассматривали возможность расторжения некоторых контрактов с компанией SpaceX, однако большинство соглашений признали жизненно важными.

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    23 июля 2025, 03:49 • Новости дня
    Пушков согласился с FT о справедливом страхе Трампа за будущее доллара

    Tекст: Ирма Каплан

    Опасения американского президента Дональда Трампа за судьбу доллара и угрозы всем, кто ищет ему альтернативу, справедливы. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, представленных Financial Times, пишет сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото. Во-вторых, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле все больше уходят от доллара. В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США – Китай – от них быстро избавляется: вместо 1.5 трлн в 2010-2015 гг. у КНР осталось около 600 млрд», – перечислил сенатор в посте.

    Пушков отметил, что Британия обошла КНР по этому показателю, нарастив вложения в доллар, будто бы не входящие в зону евро страны пытаются «поспешить на помощь» американской валюте.

    «Плюс управляемые англосаксами оффшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна», – подчеркнул сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня.

    Кроме того, конфликт Белого дома с главой ФРС ускоряет дедолларизацию.


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