В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, в Колонном зале Дома союзов в Москве завершилась. Она продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.

Церемония прощания с Горбачевым была разделена на несколько частей. Все желающие могли проститься с политиком с 10.00 до 12.00, а после полудня на прощание были приглашены высокие гости. Но в итоге и после 12.00 в зал пропускали в том числе обычных россиян, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части. Так, рано утром на церемонию пришел замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин уже почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.

Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.

В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.

На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.

Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.

Попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.

Кроме того, церемонию посетили послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в Москве Джон Салливан, Дебора Броннерт, Геза Андреас фон Гайр, Пьер Леви и Маркос Гомес Мартинес, передает ТАСС.

Первой цветы к гробу возложила Броннерт, после чего британский посол подошла к родственникам Горбачева и коротко с ними пообщалась, выразив соболезнования. За ней через некоторое время последовали Салливан, фон Гайр, Гомес Мартинес и Леви. Все они после возложения цветов выражали соболезнования родственникам первого президента СССР. После прощания послы оставались на церемонии, общаясь между собой.

Также прощание с Горбачевым посетил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родственникам, после чего покинул Дом союзов.

Церемонию также посетила бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана 90-летняя Сюзанна Масси. Она прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика. С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной. Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, передает РИА «Новости».

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его жены Раисы Максимовны.

Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

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