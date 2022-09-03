Премьер Венгрии прибыл на церемонию прощания с Горбачевым

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приехал на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве в Колонном зале Дома союзов.

Венгерский политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера. Также он подошел к семье Горбачева и выразил соболезнования, передает РИА «Новости».

О том, что Орбан в субботу прилетит в Москву для участия в церемонии прощания с Горбачевым, сообщил ранее в субботу представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Орбаном не планируется.

Церемония прощания началась в субботу в 10.00 и продлится два часа.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Он занимал высший государственный пост шесть лет. Провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

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