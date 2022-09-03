В Москве началась церемония прощания с Горбачевым

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, началась в Колонном зале Дома союзов в субботу.

Предполагается, что церемония, начавшаяся в 10.00 мск, займет два часа и завершится к полудню. Доступ в зал свободный, передает ТАСС.

Желающие проститься с Горбачевым проходят мимо гроба с телом политика и кладут цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидят родные и близкие Горбачева, у самого гроба стоят солдаты почетного караула. В зале стоят больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.

Утром в субботу с Горбачевым простился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик возложил цветы к гробу, выразил соболезнования членам семьи покойного.

Церемонию посетила также певица Алла Пугачева. Она возложила букет розовых лилий к гробу Горбачева, перекрестилась и подошла к родственникам покойного выразить свои соболезнования. Около гроба она тихо произнесла несколько слов, сопроводив их жестом по направлению к покойному.

Кроме того, церемонию посетил телеведущий Дмитрий Киселев.

На прощание с Горбачевым также пришли музыкант Стас Намин, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков и основатель этой партии Григорий Явлинский. На церемонии также присутствуют дочь и внучки покойного, передает РИА «Новости».

Кроме того, прощание с Горбачевым планирует посетить премьер-министр Виктор Орбан. Для этого он прилетит в Москву.

После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с Михаилом Горбачевым из-за загруженного рабочего дня. Путин уже почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу.

На церемонию прощания Путин прислал венок, он установлен сразу в изголовье гроба. Крупный, почти в высоту человеческого роста, он выполнен в традиционном стиле: из зеленых ветвей, с красными цветами внутри. Сверху на него повязана лента в цветах российского триколора.

Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего на церемонию от правительства принесли два венка: от премьера и от кабинета министров в целом. Их, как и другие венки, установили в изголовье гроба.

Ранее Мишустин направлял соболезнование коллегам, родным и близким экс-президента СССР. В нем премьер назвал Горбачева выдающимся государственным и общественным деятелем, авторитетным политиком, который «стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире». Он «всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну», отмечал Мишустин.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Он занимал высший государственный пост шесть лет. Провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

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