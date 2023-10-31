Власти Сибуя в Токио предприняли меры для предотвращения празднования Хэллоуина

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в связи с пандемией шествия на Хэллоуин не проводились четыре года, а власти опасаются колоссального наплыва желающих отметить этот день на Сибуя, так как и раньше в этот день толпы приходилось направлять с помощью полиции, передает РИА «Новости».

Известно, что власти обратились к людям, и это сработало – незадолго до того, как начало темнеть, люди в костюмах на улице почти исчезли.

При этом больше всего на Сибуя оказалось иностранцев, многие из них не скрывали своего разочарования тем, что ожидаемого шествия не будет.

Одним из недовольных оказался молодой человек в костюме, который в мегафон требовал от властей района вернуть праздник.

Напомним, маленький сквер перед памятником Хатико и расположенный рядом Х-образный перекресток знамениты широким празднованием Хэллоуина, который для японцев не носит мистического оттенка, а является, скорее, поводом для косплея.

Годом ранее в результате давки, которая произошла в районе Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, в Сеуле погибли более 150 человек, в том числе 22 иностранца, среди них четыре гражданина России.

