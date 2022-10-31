Тела погибших в давке в Сеуле россиянок решили доставить на родину через Приморье

МИД: Тела четырех гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край

Тела четырех гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщил руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

«Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела – там две наши, приморские, одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. Всех четверых будут доставлять через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром», – передает ТАСС слова дипломата.

Броварец добавил, что родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. Еще двое россиянок, погибших в давке, приехали из Санкт-Петербурга и Кемерова. Родственников приехавшей из Санкт-Петербурга россиянки пока найти не удалось.

Как говорится в опубликованной в понедельник редакционной статье газеты «Чунан ильбо», отсутствие конкретного организатора, ответственного за проведение массового празднования Хэллоуина, сыграло большую роль в возникновении давки в районе Итхэвон в центре Сеула.

«Гулянья по случаю Хэллоуина организовывали местные заведения и простые жители, а не какая-то одна конкретная группа. Это сыграло большую роль в том, что погибли более 150 человек и пострадали не менее 100. Существующие нормы и строгие правила по обеспечению общественной безопасности не применяются к мероприятиям, которые проводятся неопределенным кругом лиц», – говорится в статье.

По мнению газеты, трагедии можно было бы избежать, если бы полиция и экстренные службы подготовились к регулированию движения больших потоков людей. К тому же владельцы заведений, расположенных на прогулочной улице, известны, с ними можно было сотрудничать в обеспечении безопасности посетителей и прохожих.

Министр внутренних дел Республики Корея Ли Сан Мин заявлял, что развертывание дополнительных сил полиции вряд ли предотвратило бы давку. Но власти могли бы обратить внимание на фотографии переполненных переулков в этом районе в прошлом году по случаю Хэллоуина, считают авторы статьи.

«Полицейский участок муниципалитета заявил о планах направить более 200 полицейских в места, где чаще случаются преступления, но полностью проигнорировал мероприятия по обеспечению движения больших масс людей», – считает «Чунан ильбо». Районная управа в пресс-релизе объявила о периоде повышенной готовности с предоставлением противоэпидемической и административной помощи владельцам заведений и жителям до 31 октября, но о мерах безопасности при проведении массовых мероприятий в нем не говорилось, подчеркивает газета.

Ранее в посольстве России в Сеуле рассказали, что состояние россиянки, пострадавшей в субботу в результате давки в центре Сеула, оценивается как нормальное.

Напомним, в давке в Сеуле погибли более 150 человек, в том числе 22 иностранца, среди них четыре гражданина России. Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи.