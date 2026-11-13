  • Новость часаГермания пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему «цифровой десант» ВМС Франции ждет провал
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»
    Мнения
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 20:06 • Новости дня

    Межрегиональные перевозки в ЛНР решили ограничить из-за атак ВСУ

    Пасечник: Межрегиональные перевозки в ЛНР ограничат из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Луганской народной республики приняли решение ограничить движение межрегионального пассажирского транспорта из-за участившихся атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    «В связи с участившимися атаками вражеских БПЛА принято решение ограничить передвижение автомобильного транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки, в том числе транзитные», – написал Пасечник на своей странице в «Макс».

    Он добавил, что уже подписал соответствующий указ. Ограничения вступят в силу 19 ноября 2026 года и будут действовать до особого распоряжения: движение транспорта по территории ЛНР будет запрещено с 16:00 до 08:00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 63-летней женщины в результате удара украинского беспилотника в районе автобусной остановки в Луганске.

    В начале месяца в результате удара украинских боевиков по рейсовому автобусу в ЛНР погибли пять человек и 13 получили ранения.

    В октябре один человек погиб и 10 пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по пассажирскому микроавтобусу в Луганской народной республике.

    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

    Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    При атаках на территории России украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения на всех, до кого могут дотянуться. Затем Киев преподносит это в медиа как успех, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее в Москве подорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста.

    «У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

    По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

    В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

    Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

    Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

    Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

    По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

    Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

    В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

    В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

    Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 14:42 • Новости дня
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления киевских властей о возможной ротации российских войск под видом гуманитарной миссии означают признание контроля Вооруженных сил России над Константиновкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Военный эксперт Борис Рожин указал на возможный идеологический удар по властям Украины в случае признания потери населенного пункта.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года

    «Укржелдорога» с начала года потеряла почти 400 локомотивов

    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года
    @ Dmytro Smolienko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская компания «Укржелдорога» с начала текущего года потеряла почти 400 локомотивов, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

    «С начала 2022 года Украина потеряла 630 локомотивов, почти 400 из них – в этом году», – заявил Калашник во время выступления в Верховной раде. По его словам, потери локомотивов, подвижного состава и инфраструктуры будут только увеличиваться, пишет ТАСС.

    Он отметил, что в ноябре уже было зафиксировано 15 случаев повреждения подвижного состава.

    Ранее Калашник сообщал о ежемесячном выходе из строя от 37 до 40 локомотивов, многие из которых не подлежат восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эстония решила выделить Украине 6,5 млн евро на железнодорожные локомотивы.

    В начале ноября российские военные нанесли удары по четырем составам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    Ранее Украина столкнулась с острым дефицитом локомотивов.

    Комментарии (4)
    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»

    Лихачев: Испытания перед пуском АЭС «Аккую» начнутся через несколько часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в течение нескольких часов на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начнутся последние испытания перед пуском реактора.

    Как уточнил Лихачев в эфире Первого канала, «буквально в течение нескольких часов начнется старт самых последних испытаний, это горячая обкатка, как говорится, на боевых параметрах», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что во время испытаний будут воссозданы условия работающего энергоблока, включая температуру и давление. По словам гендиректора Росатома, блок должен выдержать всю нагрузку в самых сложных маневровых режимах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции до конца текущего года.

    На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о планах провести пуск реактора в течение ближайших нескольких недель.

    В прошлом месяце глава турецкого ведомства рассказал о проведении 1090 испытаний в рамках предпусковой работы на первом блоке станции.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире

    Росстандарт: ГОСТ на русскую кухню не рекомендует заправлять окрошку кефиром

    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый ГОСТ на русскую кухню предписывает заправлять окрошку квасом, а использовать для заправки кефир и другие кисломолочные блюда не рекомендуется.

    Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом, допускается добавление рассола, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстандарта.

    Под окрошкой в ГОСТе подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать свежие, запеченные или отварные овощи, копчености и мясные деликатесы, раковые шейки, отварные яйца, плоды и ягоды, грибы, свежий лимон и другое.

    Окрошка бывает мясной, рыбной, постной и со студнем. Подавать блюдо рекомендуется холодным при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подаются сметана, тертый хрен, горчица и кусочки льда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни. В тот же день глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил об утверждении единого государственного стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Машину из кортежа Зеленского забросали яйцами в Ирландии

    Автомобиль из кортежа Зеленского забросали яйцами в Ирландии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время визита Владимира Зеленского в Ирландию один из автомобилей его кортежа забросали яйцами, следует из кадров, опубликованных местным журналистом Стивеном Мерфи.

    Один из автомобилей кортежа Владимира Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию, передает РИА «Новости».

    На опубликованных Мерфи кадрах видно, что машина покрыта подтеками от разбившихся яиц.

    В четверг утром спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. После встречи в Кремле они отправились в Дублин для переговоров с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования после общения с Владимиром Зеленским в Ирландии.

    Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Владимир Зеленский покидает территорию Украины во время любых переговоров с Россией из-за страха государственного переворота и физической ликвидации.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Минфин предложил новый порядок удержания налога по вкладам россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов предложило с 1 января 2027 года изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам.

    Ведомство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о применении прогрессивной шкалы налогообложения депозитов физических лиц. Минфин предлагает закрепить за банками роль налоговых агентов с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, кредитные организации будут ежемесячно удерживать 13% с процентных доходов клиентов. Если заработок по депозитам превысит 2,4 млн рублей, налоговые органы самостоятельно доначислят недостающую сумму в следующем году с учетом прогрессивной шкалы. На доработку информационных систем для применения новых правил банкам планируют дать время до конца 2027 года.

    В настоящее время банки лишь передают Федеральной налоговой службе данные о выплаченных процентах, а ведомство самостоятельно рассчитывает сумму платежа. Подоходным налогом облагается не тело депозита, а только прибыль, превышающая необлагаемый порог. В 2026 году этот лимит составляет 160 тыс. рублей. Со следующего года в России начнет действовать единая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% в зависимости от общей суммы доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты предупредили о планах обязать банки самостоятельно удерживать налог при выплате процентов по депозитам.

    В сентябре Министерство финансов предложило включить пассивные доходы россиян в основную налоговую базу по НДФЛ.

    Ранее Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений об уплате налога на процентные доходы по банковским вкладам.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала обязательным участие Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила готовящийся обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен положительно отреагировала на готовящийся обмен военнопленными между Россией и Украиной, передает «Интерфакс».

    «Я приветствую обмен пленными», – сказала она журналистам на встрече Европейского политического сообщества в Дублине.

    Кроме того, глава Еврокомиссии назвала «само собой разумеющимся» участие Европы в переговорах по украинскому урегулированию. По ее словам, Европа должна быть включена в мирные переговоры для защиты собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Украинские военкомы до потери сознания избили сына погибшего бойца ВСУ

    На Украине военкомы избили имевшего отсрочку сына погибшего военнослужащего

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники украинского военкомата до потери сознания избили молодого человека, имевшего законную отсрочку от мобилизации из-за гибели отца на фронте, сообщила мать жертвы.

    Как уточнила она, в Виннице сотрудники территориального центра комплектования силой затащили в микроавтобус и жестоко избили сына, передает РИА «Новости».

    По ее словам, юноша открыл кофейню в память о погибшем в рядах ВСУ отце и имел все необходимые документы для отсрочки от призыва.

    Несмотря на предъявленные бумаги, представители военкомата продолжили наносить молодому человеку удары до тех пор, пока он не потерял сознание. После этого юношу выбросили из автомобиля на дорогу, помощь пострадавшему оказал случайный прохожий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Киеве представители военного комиссариата напали на потерявшего на фронте обе ноги бывшего военнослужащего.

    Артист Одесского областного академического драмтеатра получил перелом руки после нападения представителей территориального центра комплектования.

    В прошлом году в Кривом Роге представитель военкомата избил искавшего своего мобилизованного сына мужчину.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Песков отказался оценивать кандидатуру Каллас для переговоров по Украине

    Песков не стал комментировать кандидатуру Каллас как переговорщика по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    «Я оставлю без комментариев», – так Песков прокомментировал просьбу оценить кандидатуру Каллас.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало о расколе в Евросоюзе по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах. Часть стран выступает за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, другие поддерживают председателя Евросовета Антониу Кошту, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера Эммануэля Макрона переговорщиком по Украине от Европы.

    В прошлом месяце СМИ указывали, что Каллас отдалили от дискуссий по украинскому конфликту.

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    Полиция Нидерландов нашла мастерскую по печати оружия на 3D-принтерах
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации