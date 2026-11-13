Межрегиональные перевозки в ЛНР решили ограничить из-за атак ВСУ

Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

Tекст: Олег Исайченко

«У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.