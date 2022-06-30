Финляндия стонет без российских туристов

С завтрашнего дня, 1 июля Финляндия отменяет ограничения, введенные в свое время на въезд в эту страну из-за пандемии коронавируса. Хельсинки надеется на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание». Но в текущих условиях эти надежды призрачны.

Не секрет, что хозяйственная жизнь Суоми, в самых разных ее аспектах, крайне завязана на взаимодействие с восточным соседом. В частности, экономика Финляндии, особенно приграничных ее районов, получала большие доходы от российских туристов.

Местные жители очень радовались этому обстоятельству, всячески стараясь привлечь к себе россиян. Широковещательные рекламные объявления на русском, зазывающие гостей в магазины, ателье, аптеки, бары, рестораны; билборды, предлагающие россиянам приобрести земельные участки в стране, являлись обыкновеннейшей деталью здешних пейзажей. В финском радиоэфире без труда можно было найти местную русскоязычную FM-волну – и музыку можно послушать, и узнать местные новости.

Спешно отгораживаются

Однако несколько месяцев назад власти Финляндии начали всячески демонстрировать, что больше они приезжим россиянам не рады. Так, в апреле правительство приняло решение о значительном увеличении финансирования пограничного контроля. В Хельсинки сообщили, что готовятся к «гибридным атакам» России и в связи с этим планируют принять ряд законодательных поправок. В число этих поправок входят позволяющие закрывать определенные участки границы, ограничивать количество запросов об убежище от потенциальных беженцев и строить ограждения в приграничной зоне. В правительстве Суоми не исключают, что в любой момент «Путин может последовать прошлогоднему примеру Лукашенко».

Напомним, что ответственность за прошлогодний миграционный кризис на восточных границах ЕС руководство сообщества возлагает на «диктатора Лукашенко», который якобы по своей злой воле собрал в Белоруссии беженцев и бросил их на штурм границ Евросоюза. В Хельсинки полагают, что на подобный шаг может пойти и Москва – и натравить на Финляндию толпы мигрантов из третьего мира.

«Наше уязвимое место – протяженная граница, и этим Россия может воспользоваться», – пугает эксперт финского Института международных отношений Саари Синикукка. Он призывает готовиться «к разным сценариям, даже если они кажутся маловероятными». Соответственно, строить мощные заграждения на границе финны собираются не для того, чтобы задержать наступающую российскую армию – рассчитывать на это было бы смешно, – а для того, чтобы исключить проникновение в Суоми скопищ беженцев.

Осенью в Финляндии состоятся крупномасштабные учения (запланированные, кстати, еще до начала российской военной спецоперации на Украине), в ходе которых ведомства страны будут готовиться к встрече большого потока мигрантов, рвущихся через восточную границу. В них окажутся задействованы структуры пограничной службы, министерств здравоохранения, внутренних дел, обороны, полиции, Полиции безопасности, миграционной службы, таможни и агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex). В Хельсинки рассчитывают, что до осени Москва будет слишком занята украинскими делами, чтобы еще и осуществить «гибридное нападение» на Финляндию – ну а потом всякое, дескать, может случиться...

О, где же ты, российский турист?!

Ситуация на общих рубежах России и Финляндии в настоящее время совсем не та, что еще несколько месяцев назад, а тем более в «доковидную» эру. Сейчас обстановка на приграничных КПП, когда-то столь оживленных, навевает на местных жителей грустные размышления.

Ситуацию описывает германское издание Die Welt, со слов которого на границу двух государств в последнее время опустился «новый железный занавес». Немецкие журналисты побывали в финской деревне Вайниккала, где находится железнодорожная платформа, на которой когда-то останавливались поезда Allegro, следовавшие из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно. Эту трассу в декабре 2010 года открывали лично Владимир Путин, занимавший в тот момент пост премьер-министра России, и тогдашний президент Финляндии Тарья Халонен.

Но четыре месяца назад правительство Финляндии распорядилось прекратить эти перевозки (с декабря 2010 года по март 2022-го пассажирами этой трассы стали 4 млн человек), и теперь поезда Allegro грустно отстаиваются в хельсинкском депо.

В настоящее время в привокзальном ресторане в Вайниккале сидят финские пограничники, а не российские туристы. «Это кошмар. Мы двадцать лет потратили на то, чтобы создать этот бизнес, а теперь боремся за выживание», – пожаловался сын владельца ресторана Вилле Лайхиа. Он выражает надежду на то, что когда-нибудь – и, конечно, чем раньше, тем лучше, – политическая напряженность в отношениях его государства с Россией снизится. Лайхиа хочет, чтобы в его ресторане снова собирались туристы, а не пограничники.

Но пока реальность такова, какова она есть. В финском аутлет-пункте Zsar Outlet Village, построенном специально для приезжих россиян, поп-музыка оглашает из динамиков пустые улицы. На автобане между границей и Хельсинки затишье – машина проедет разве что раз в пару минут.

Финские приграничные города сейчас являют собою печальное зрелище. Сообщается, что в традиционно «русских» Иматре и Лаппенранте сейчас закрыто до 70% всех объектов. Практически все рыбные магазины, рассчитанные на россиян, торговые центры стоят пустыми. Из-за отсутствия спроса цены на недвижимость и аренду упали на 35–40%. В Хельсинки закрыто примерно 20% объектов.

21 июня было объявлено, что с 1 июля будут отменены ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии. Это означает, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или теста на коронавирус. На пунктах пересечения границы также больше не будет проводиться тестирование на Covid-19. В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает с 1 июля и ограничения на прием визовых заявлений.

Тут надо отметить, что рассмотрение визовых заявлений для получения доступа в Финляндию проводится согласно Визовому кодексу ЕС. Между ЕС и Россией существует действующее «Соглашение об упрощении выдачи виз», но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов.

Рано радовались

21 июня советник по культурным вопросам посольства Финляндии в Москве Юсси Палмен рассказал, что визовые центры этой страны в России снова начинают принимать по предварительной записи заявки на получение финской визы. «Что касается выезда из России, тут мы не можем ничего сказать – эти правила устанавливают российские власти», – уточнил финский чиновник. Тут надо отметить, что в отличие от многих других европейских стран Финляндия не прекратила выдачу туристических виз россиянам. Другое дело, что сама Россия, хоть и несколько смягчила, но не отменила полностью «ковидные» ограничения на выезд своих граждан в Евросоюз. Тем не менее финны надеются, что этим летом российские туристы вернутся в Финляндию.

«Думаю, в скором времени российских туристов станет больше, поскольку во время пандемии путешествовать было практически невозможно. Однако ограничений по-прежнему много... Кроме того, сейчас у россиян почти нет евро на руках, нет свободного доступа к валюте. Препятствия есть, и российский туризм не вернется к своим прежним показателям в полной мере. Но на восточной границе туристов ждут и верят в то, что россияне приедут этим летом», – говорит директор организации по развитию туризма Visit Finland Кристиина Хиетасаари.

Российское посольство прокомментировало сообщение о том, что Финляндия с 30 июня открывает границу для российских туристов. Из ответа ведомства следует, что на поездку в Суоми значительному количеству россиян пока рассчитывать не стоит.

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ РФ, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ с Финляндской Республикой, установленный распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется», – говорится в сообщении дипведомства. На данный момент российские пограничники выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник, родственников граждан ЕС. Всех остальных на границе разворачивают.

У тех, кому можно, есть сейчас лишь две возможности съездить в «Финку» – автобусным рейсом или на личном автотранспорте. Билет на автобусный рейс из Петербурга в Хельсинки обойдется, в зависимости от компании-перевозчика, в сумму от 4200 до 4900 рублей, время в пути – почти девять часов. Планируя поездку на личной машине, стоит помнить выросшие в ЕС цены на бензин: к концу июня на заправках под Хельсинки он стоил 2,54 евро за литр 95-го и 2,99 – за 98-й. Литр дизельного топлива – по 2,44 евро.

Также из Петербурга можно долететь в Хельсинки на самолете обходным путем, например, через Стамбул и Ташкент. Стоимость такого рейса может выйти в сумму до 50 тысяч рублей. Но встает вопрос: зачем нужна при таких затратах именно Финляндия?

Не секрет, что в современном мире экономика тесно увязана с политикой. Государства мира не стесняются применять экономические рычаги с целью политического давления на тех, кого считают своими противниками. Евросоюз первым применил подобную политику в отношении России – и РФ приходится отвечать тем же. Судя по всему, в Москве не считают нужным поддерживать экономику страны, которая в последние месяцы демонстрирует откровенно враждебные риторику и поведение. И поэтому «ковидные» ограничения на выезд в Финляндию, как и в прочие государства Евросоюза, РФ может сохранять еще долго.

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