В Финляндии ощутили последствия санкций против России

Макаревич призвал израильтян выйти на улицы из-за плохой работы почты в стране

Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич (иноагент) возмутился плохой работой почты Израиля, он предположил, что жителям страны следует выходить на улицы из-за такого сервиса.

Макаревич в своем Facebook (принадлежит экстремистской Meta, заблокирован) указал, что с интересом следит за политической жизнью в Израиле, и отметил, что «все это очень важно».

Вместе с тем он пожаловался на работу различных сервисов, для получения документов необходимо ждать «два месяца», указал он. Доставка из магазинов может задерживаться на неделю или может вообще не приходить, но платить за нее нужно обязательно, добавил музыкант.

Макаревич рассказал, что ждал шесть месяцев из России посылку с костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом. Когда отправление пришло в Израиль, он «выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку» с отделением почты. После этого посылка отправилась назад, но пошлину в 2 тыс. евро все равно пришлось уплатить.

По его словам, уникальным для него стало отношение израильтян к подобному сервису. «Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – задал он вопрос подписчикам.

Макаревич указал, что «считается дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет 20», но отметил, что платит налоги и не понимает, чем заслужил «такое неуважение».

«И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение этой проблемы. Ну и судебной реформы», – заключил музыкант.

В мае Макаревич заявлял, что не будет больше выступать в России.

Ранее пресса сообщала, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.