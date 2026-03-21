В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием

Жители Молдавии раскритиковали предстоящий концерт Макаревича и Вайкуле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Молдавии выразили недовольство по поводу запланированного на 24 апреля концерта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ) и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Кишиневе, пишет РИА «Новости».

Организаторы анонсировали мероприятие более месяца назад, однако к этому дню удалось продать лишь около четверти билетов. Стоимость входа варьируется от 29 до 115 долларов, публике обещают «уникальное шоу».

Большинство комментариев под анонсом концерта в социальных сетях носят резко негативный характер. Один из пользователей написал: «Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам». Другие отмечают, что артисты не проявляли интереса к молдавской публике в период своей популярности, а теперь, по мнению комментаторов, «потянулись на заработки».

В некоторых сообщениях подчеркивается, что поддержка концерта исходит в основном от приезжих с Украины, а не от местных жителей. Заметна и социальная критика: часть жителей считает, что деньги, потраченные на билеты, было бы полезнее направить на помощь нуждающимся.

Ранее украинцы также обрушились с критикой на Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни в рекламном ролике.

До этого народный артист РФ Эдгард Запашный призвал лишить Лайму Вайкуле и Андрея Макаревича* российских государственных наград и званий за их высказывания против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Макаревич продал только половину билетов на свой широко разрекламированный тур по Европе.

*Лицо, признанное иноагентом в РФ



