Число жертв при попадании Boeing 777 в зону турбулентности выросло до двух

Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.21 комментарий
Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.30 комментариев
Как пишет New York Post, 46-летняя Клуни, опытный ливано-британский юрист, является соучредителем «Фонда Клуни за справедливость» вместе со своим мужем, лауреатом премии «Оскар» Джорджем Клуни.
По ее словам, четыре месяца назад к ней обратился представитель МУС и попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений, после чего она решила присоединиться к группе международных экспертов.
Клуни добавила, что комиссия после консультаций и изучения документов постановила, что Международный уголовный суд обладает полномочиями по расследованию преступлений, совершенных в ходе войны Израиля против ХАМАС, и может рекомендовать привлечь к ответственности как лидеров палестинского движения ХАМАС, так и официальных лиц Израиля.
Она, комментируя решение комиссии, отметила, что «разумные основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания совершили военные преступления и преступления против человечности, включая захват заложников, убийства и преступления сексуального насилия».
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.
Туск сообщил об аресте в Польше девяти человек за якобы заказанные Россией диверсии
Туск сказал, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога», которые совершали «наемные люди» и «люди из криминального мира» – граждане Украины, Белоруссии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.
В качестве примера Туск привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где была совершена «попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Туск утверждает, что причастность «российских служб» к «заказу» якобы не вызывает сомнений.
Также он заявил о «диверсиях в Литве, поджоге склада IКЕА». «Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном поджогов в Польше », – сказал Туск, добавив, что проводится «масштабная операция по устранению данного вида угроз», идут консультации «с соседями и союзниками».
Напомним, в Польше случилось несколько крупных пожаров: сгорел ТЦ, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был пожар на свалке химических отходов.
Источник: Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали
Генерал взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Ходатайство следствия об аресте Попова рассмотрели в 235-м Гарнизонном военном суде, сказал собеседник ТАСС.
В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.
Премьер Британии Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови
Стало известно, что, согласно результатам пятилетнего расследования сэра Брайана Лэнгстаффа, по итогам c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, 3 тыс. из них умерли из-за того, что людям переливали кровь с дефектом гена, нарушающим свертываемость крови и приводящим к гемофилии, передает РБК со ссылкой на The Guardian.
Выяснилось, что донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.
Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада, отметив, что день публикации доклада в Британии стал днем позора для британского государства, подчеркнув, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».
Также премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и добавил, что вскоре будет объявлен размер материальной компенсации.
Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем
Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.
Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».
Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.
В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».
Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.
Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС
Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.
Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.
Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси
Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».
Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.
До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.
Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.
Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.
Новые автомобили Volga впервые представлены на выставке, с ними ознакомился Мишустин
Машины, которые будут выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера, будут представлены в трех классах: Volga К30 – кроссовер класса С, Volga С40 – седан класса D, Volga К40 – кроссовер класса D, передает РИА «Новости».
На всех трех моделях используется мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году.
Напомним, в марте 2017 года ГАЗ задумался о возобновлении выпуска автомобилей «Волга».
План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.
Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.
Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
Доплаты к пенсии с 1 июня назначили около 4,5 млн россиян
Он отметил, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тыс. рублей. Доплату чуть более 8 тыс. рублей также получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года, пишет NEWS.ru.
Также пенсии будут проиндексированы для тех пенсионеров, кто уволился с работы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле 2024 года в России вступит в силу ряд важных законов, затрагивающих различные сферы жизни.
В ЦБ сообщили о состоянии перегрева российской экономики
Он отметил, что положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление. По словам Заботкина, оно прекратится, когда потенциал экономики и ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который вышла экономика, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что признаки перегрева экономики России есть, при этом она способна развиваться даже при инфляции выше таргета.
Как отмечается в проекте постановления правительства, утверждение нового перечня координат позволит установить систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Это, в свою очередь, позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России, передает ТАСС.
Кроме того, уточнение линии границы приведет к изменению прохождения государственной границы РФ на море.
Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент
«США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.
«Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.
При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.
«Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.
«Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.
Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.
USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».
Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.
USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.
Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).
Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.
В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.
Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.
В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.