Третьяк в пятый раз возглавил Федерацию хоккея России

Третьяка в пятый раз переизбрали главой ФХР на новый четырехлетний срок

Tекст: Мария Иванова

Председатель правления организации Аркадий Ротенберг сообщил, что действующий глава федерации останется на посту еще на четыре года, передает РИА «Новости». Отчетно-выборная конференция состоялась в Москве, где делегаты единогласно поддержали единственного кандидата.

«Итоги конференции положительные. Все задачи были осуществлены. Мы в очередной раз избрали Третьяка в президенты ФХР», – заявил Ротенберг журналистам.

Трехкратный олимпийский чемпион руководит организацией с апреля 2006 года. Ранее прославленный голкипер успешно переизбирался на эту должность в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Владислав Третьяк является десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком XX века.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Канады внес прославленного вратаря и депутата Госдумы в санкционный список.