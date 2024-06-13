Канада ввела санкции против Третьяка

Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов

Экономист Иван Лизан посоветовал россиянам не спешить покупать и продавать наличные доллары

Tекст: Татьяна Косолапова

«Во-первых, при покупке или продаже валюты нельзя суетиться. Сейчас обменники исходят из того, что каждый пришедший к ним с долларовой бумажкой – лох, а без лоха и жизнь плоха, поэтому они откровенно зарабатывают. А народ почему-то ударился в панику», – говорит Лизан.



Он рассуждает, что даже если в будущем внутри страны действительно будут большие проблемы с конвертацией рубля в доллар, во что собеседник мало верит, то возможность избавиться от валюты все равно будет. В конце концов ее можно будет оставить, например, для заграничных поездок.

«Опять же, в Турцию можно поехать и там обменять доллары, а потом себе в криптовалюте переслать, в USDT – схема проверенная, рабочая. Фирм, которые этим занимаются, достаточно, в одной только башне «Москва-Сити» десятки криптовалютных офисов. А лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – считает экономист.

Также он призвал повременить с покупкой валюты до стабилизации курса евро и доллара, чтобы не подыгрывать банкам, которые пытаются прилично заработать на панике людей.

По его словам, механизм обмена будет продолжать работать, но не на основе биржевых котировок, а на основе внебиржевых инструментов. «В конце концов, в большинстве стран мира валютой на бирже не торгуют. Это только у нас такая вот чудная история. Поэтому если и остались доллары, то лучше пусть они лежат в сейфе до запланированной заграничной поездки, они никуда не убегут», – заключил Лизан.

Ранее сообщалось, что часть обменников в Москве сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары. Также отмечается, что курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился.

Напомним, США ввели санкции против Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»). После этого торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. При этом в Центральном банке России заявили, что россияне и российские компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки.