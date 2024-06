Под санкции Британии против России попали компании из шести стран

Под санкции Британии против России попали 11 компаний из третьих стран

Tекст: Вера Басилая

Так, в списке значатся китайские компании: Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd, Hengshui Yuanchem Trading Limited, Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd, HK HengbangWei Electronics Limited, Sino Machinery Co. Ltd, передает ТАСС.

Под рестрикции попали также турецкие компании Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi и Bosfor Avrasya Ic Ve Dis Ticaret Ltd, одна киргизская LLC Inter Style Plus, а также сингапурская Red Box Energy Services PTE LTD, израильская Texel F.C.G. Technology и One Moon Marine Services L.L.C из ОАЭ.

Ранее Британия внесла в антироссийский санкционный список более 40 новых позиций, в частности, под санкции попала Московская биржа и СПБ-Биржа.