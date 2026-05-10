Капризов принес «Миннесоте» крупную победу над «Колорадо»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Миннесота Уайлд» одержала уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает РИА «Новости». Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Кирилл Капризов забросил шайбу на 16-й минуте, а также отметился двумя результативными передачами.

Кроме Капризова, голами у «Миннесоты» отличились Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фейбер и Мэттью Болди. У «Колорадо» единственную шайбу забросил Натан Маккиннон. По итогам матча Капризов был признан первой звездой, набрав 14-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В девяти матчах плей-офф у него четыре гола и десять передач.

Владимир Тарасенко также внес вклад в победу, отдав голевой пас, и довел свой счет до четырех очков в девяти матчах серии. Счет в серии до четырех побед теперь 2-1 в пользу «Колорадо Эвеланш». Следующая игра состоится в ночь на 12 мая в Сент-Поле. В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, а «Миннесота» стала третьей в Центральном дивизионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором матче текущей серии плей-офф «Колорадо» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:2. В пятом матче первого раунда турнира «Миннесота» одержала победу над «Далласом». До этого команда Кирилла Капризова сравняла счет в серии с техасским клубом благодаря голу в овертайме.