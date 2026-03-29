Тардиф отказался баллотироваться на пост главы Международной федерации хоккея

Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф не будет баллотироваться на новый срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление на сайте федерации. Француз останется на своем посту до октября, когда истекают его полномочия. Тардиф занимает должность президента с 2021 года.

В официальном сообщении организации говорится: «Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришел к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признает долгосрочное влияние его вклада». До октября Тардиф продолжит курировать ключевые направления работы организации, включая развитие хоккея, коммерческие проекты и подготовку к будущим чемпионатам мира и зимней Олимпиаде 2030 года.

Во время президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от соревнований под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это ограничение впервые ввели в марте 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта России Михаил Дегтярев назвал главу IIHF Люка Тардифа негодяем.