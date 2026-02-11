Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ

Tекст: Вера Басилая

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

«Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.