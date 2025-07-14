Госдума предложила рассмотреть введение дополнительных госпошлин для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Володин напомнил, что жители безвизовых стран для работы в России получают патент, стоимость которого варьируется от 8 до 10 тыс. рублей, а действителен он год. Жители визовых стран должны получить разрешение на работу.

Володин отмечает в Telegram-канале, что проект предлагает ряд дополнительных госпошлин для мигрантов.

За выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства – 4 тыс. 200 рублей; за продление срока действия разрешения на работу – столько же; за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений – 2 тыс. 100 рублей.

Также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов. Так, предлагается взимать госпошлину за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за продление срока временного пребывания в России, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в России, за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

Володин отмечает, что такие меры способны как увеличить поступление средств в бюджет, так и усилить контроль за мигрантами.

Ранее Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

Напомним, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.