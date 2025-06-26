Монголия решила экстрадировать в Россию обвиняемого в мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Будатаров обвиняется в мошенничестве, его задержали на территории Монголии 28 мая 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Запрос на экстрадицию поступил после установления его местонахождения, следом было принято решение о выдаче, и в ближайшее время Будатарова доставят в Улан-Удэ под конвоем сотрудников ФСИН России.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2023 года Будатаров, занимая пост гендиректора и учредителя компании «Вэйстконсалтинг», совместно с руководителями еще двух фирм незаконно присвоил свыше 94 млн рублей.

Деньги поступили из бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» на ликвидацию несанкционированной свалки в Тункинском национальном парке. По данным Генпрокуратуры, деньги похитили с помощью завышения стоимости работ.

После того как Будатаров скрылся от следствия, его арестовали заочно, а 17 апреля 2025 года объявили в международный розыск. Тункинский национальный парк, где велись работы, расположен на границе с Монголией, его площадь превышает 1,2 млн гектаров.

Ранее Белоруссия выдала России мужчину, обвиняемого в участии в преступной группировке, убийствах, бандитизме и захвате заложников.