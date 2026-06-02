Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.18 комментариев
США решили нанять британскую BAE Systems для ремонта Bradley на Украине
Американское военное ведомство намерено заключить соглашение с британской компанией BAE Systems на техническую поддержку и ремонт БМП Bradley и бронемашин для украинской армии.
Пентагон планирует подписать контракт с британским оборонным концерном BAE Systems на обслуживание БМП Bradley и бронемашин M88A2, предназначенных для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на американские правительственные документы.
Контракт планируется провести в рамках программы Advanced Mechanic Institute 2.0, его намереваются заключить без стандартных конкурсных процедур.
Такое решение объясняется тем, что британская корпорация выступает оригинальным производителем указанной бронетехники и является единственным обладателем необходимых технических данных.
Контролировать исполнение договора будет командование по контрактам армии США, расположенное на военной базе в Детройте. Само соглашение рассчитано на срок с июля 2026 по июль 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, недавний аудит Пентагона выявил массовые неисправности американских боевых машин пехоты Bradley в Европе. Ранее американское военное ведомство заключило с бельгийской компанией контракт на обслуживание переданных Киеву истребителей F-16.