США решили нанять британскую BAE Systems для ремонта Bradley на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пентагон планирует подписать контракт с британским оборонным концерном BAE Systems на обслуживание БМП Bradley и бронемашин M88A2, предназначенных для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на американские правительственные документы.

Контракт планируется провести в рамках программы Advanced Mechanic Institute 2.0, его намереваются заключить без стандартных конкурсных процедур.

Такое решение объясняется тем, что британская корпорация выступает оригинальным производителем указанной бронетехники и является единственным обладателем необходимых технических данных.

Контролировать исполнение договора будет командование по контрактам армии США, расположенное на военной базе в Детройте. Само соглашение рассчитано на срок с июля 2026 по июль 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, недавний аудит Пентагона выявил массовые неисправности американских боевых машин пехоты Bradley в Европе. Ранее американское военное ведомство заключило с бельгийской компанией контракт на обслуживание переданных Киеву истребителей F-16.