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    25 июня 2025, 20:00 • В мире

    Для удара по Ирану США использовали методы холодной войны

    Для удара по Ирану США использовали методы холодной войны
    @ кадр из видео

    Tекст: Александр Тимохин

    Крупный скандал вызвали в США утечки данных разведки о том, что американский удар по ядерным объектам Ирана оказался неэффективным. Как проходила эта военная операция, какую дезинформацию по данному поводу распространял лично президент США – и каковы ее основные военно-политические уроки?

    Удара от американцев ждали давно – и все, включая иранцев. Уже после американской атаки компания MAXAR, занимающаяся продажей спутниковых фото с высоким разрешением, показала фотографию колонн иранских грузовиков, которые что-то вывозят из подземного ядерного объекта в Фордо. Позже официальные лица в Иране заявили, что обогащенный уран и оборудование были заблаговременно вывезены, а в Израиле – что знают куда. Но до этого была американская атака.

    Обманный маневр бомбардировщиками

    Примерно с 15 июня все эксперты наблюдали за авиабазой Whiteman (Уайтмен, в штате Миссури), где базируются малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, а также за четырьмя ракетными эсминцами ВМС США в Средиземном море, которые помогали Израилю отражать иранские ракетные удары, двумя авианосными группами в Аравийском море и начавшей наращивание сил тактической авиацией на базах в Персидском заливе. Предполагалось, что все они тоже будут участвовать в ударе. Тем более что часть кораблей заходила в базу на пополнение боекомплекта, а зарядка в установки вертикального пуска крылатых ракет вместо зенитных казалась логичным шагом.

    В четверг, 19 июня, ВВС перебросили на Восточное побережье США группу самолетов-заправщиков. На базе Уайтмен тем временем шел ремонт взлетно-посадочной полосы. Предполагалось, что он закончится примерно к 21 июня, после чего налет на Иран будет неминуем – либо 22-го, либо 23 июня. Так и вышло, и 21 июня бомбардировщики начали подъем в воздух.

    Операция получила кодовое наименование Midnight hammer – «Полуночный молот». Американцы сработали в лучших традициях холодной войны – одна группа взлетела открыто, вместе с заправщиками и с публично распространенной информацией о том, что самолеты перелетают на остров Гуам в Тихом океане, где у ВВС США имеется авиабаза. Самолеты заправлялись в воздухе сразу после взлета, что намекало на тяжелую бомбовую нагрузку.

    Этот взлет выглядел как боевой, а информация о перелете на Гуам как дезинформация, и эти бомбардировщики отвлекли на себя внимание всех заинтересованных наблюдателей. Тем временем другая ударная группа пошла на восток, через Атлантику – и здесь-то и были использованы те заправщики, которые американцы сосредоточили на Восточном побережье на прошлой неделе.

    Утром 22 июня с борта атомной подлодки «Джорджия» типа «Огайо», переоборудованной из носителя баллистических ракет в носитель крылатых ракет (лодка несет 154 ракеты), из северо-западной части Индийского океана был нанесен удар 24 ракетами «Томагавк» по наземной инфраструктуре ядерного центра в Исфахане. К этому моменту бомбардировщики, беспрепятственно перелетевшие через воздушные пространства Сирии и Ирака, уже были в иранском небе. Вскоре после ракетного удара они нанесли удар противобункерными бомбами GBU-57 по объекту в Фордо, находящемуся на большой глубине под скальным массивом. Всего ВВС США использовали 14 таких бомб. Ни тактическая авиация, ни эсминцы 6-го флота к атаке не привлекались.

    Оценить реальные последствия удара невозможно. С одной стороны, иранские власти распространяли среди местного населения рекомендации как себя вести, из которых явно следовало, что власти опасаются попадания в воздух радиоактивных веществ. Кроме того, американцы позже распространили фото с отверстиями в грунте над иранским ядерным центром, вокруг которых были следы массового выброса пепла.

    С другой – у Ирана было время на вывоз и материалов, и оборудования, этой атаки ждали со второго-третьего дня израильского нападения. Кроме того, такой большой объект 14 бомбами, скорее всего, не взять. Подтверждением того, что удары были неэффективны, стала утечка данных американской разведки, уже вызвавшая скандал и опровержения Трампа. Видимо, какие-то повреждения подземные ядерные объекты Ирана все-таки получили, но не фатальные.

    Военные уроки атаки США

    С военным аспектом операции США все довольно прозрачно и предсказуемо. Во-первых, ВВС США по-прежнему умеют проводить воздушные наступательные операции и способны координировать свои атаки по времени с ВМС. Те методы дезинформации, которые были отработаны ими в годы холодной войну, по-прежнему используются и до некоторой степени могут сбивать всех с толку.

    Во-вторых, авиация по-прежнему сильнее ПВО. Это американцы показывали во всех своих войнах после Вьетнама, а израильтяне – во всех своих войнах после войны 1973 года. Речь, конечно, об авиации, которая реально готовится воевать, которая организована, оснащена и обучена должным образом.

    В-третьих, стелс-технология работает. Бомбардировщики, в отличие от израильских ударных самолетов, вынуждены были пролететь практически над целями, которые имели прикрытие ПВО.

    Здесь также надо вспомнить, что иранцы сбивают израильские беспилотники, которые залетают в их воздушное пространство. А вот малозаметные бомбардировщики, которые тоже залетели в их воздушное пространство, им оказались не по зубам. Что с учетом известных данных о B-2 Spirit – неудивительно.

    Стоит учитывать, что эти самолеты являются носителями ядерного оружия. В гипотетической ядерной войне они окажутся в воздушном пространстве страны-цели раньше, чем осядет пепел от взрывов боевых частей баллистических ракет, использованных в первой волне атаки. И там, в электромагнитном хаосе, где не работает ни связь, ни (местами) радиолокация, они смогут поражать ядерными бомбами выведенные из-под удара и замаскированные передвижные ракетные установки с баллистическими ракетами. И как показывает пример Ирана – с немалыми шансами на успех.

    С военной точки зрения «Полуночный молот» – просто повторение показанного ранее, удивить эта операция может только того, кто до этого принципиально отказывался изучать иностранный боевой опыт. Новым моментом здесь является лишь применение противобункерных бомб. Ранее это оружие в войнах не использовалось.

    Неожиданный политический трюк Трампа

    В политической части нового гораздо больше. Во-первых, сам президент США лично участвовал в операции по дезинформации относительно сроков удара, говоря, что у иранцев есть время подумать, тогда как реально его уже не было.

    Во-вторых – и вот это действительно неожиданно – удар оказался точечным, крайне ограниченным и немедленно повлек за собой миротворческую инициативу Трампа. Такое использование военной силы для США является инновацией, они никогда так не делали. Возможно, Трамп такой атакой попытался выйти из-под давления произраильских и провоенных кругов в США и от дипломатического давления имеющего влияние на США Израиля. И потом немедленно толкнул стороны к перемирию.

    Перемирию не помешал даже демонстративный удар иранцев по Катару, который нужен был иранскому руководству, чтобы сохранить лицо – и американцы дали им эту возможность. Перед иранцами был предельно ясный выбор – вот удар американской авиации, которому они не смогли ничего противопоставить, а вот тут же – предложение о прекращении огня. И полностью ясно, что будет, если его отклонить.

    При этом стоит понимать, что к большой войне США сейчас не готовы. Трамп, посылая бомбардировщики, шел на риск. Если бы Иран ответил массированным ракетным ударом по американским базам, то у него не осталось бы выбора – пришлось бы воевать заодно с Израилем.

    Но иранцы оказались благоразумными, и американцы, видимо, это просчитали. Просчитали они и согласие Израиля на выход из боевых действий.

    Израиль явно взял ношу не по силам, атаковав Иран. По мере адаптации Ирана к авиаударам и расходу Израилем ракет ПВО ситуация для этой страны становилась бы все хуже. Те же беспилотники они теряли в иранском небе куда более быстрыми темпами, чем могли и могут производить. Но Трамп их вытащил из этой авантюры.

    В свой первый срок Трамп провозглашал два лозунга. Первый – «Сделать Америку великой снова». Его помнят, он на слуху. Второй – «Мир через силу», который происходит от высказывания римского императора Адриана «Мир через силу, а если не получится, то мир через войну». Этот принцип был и остается принципом и Дональда Трампа тоже. Даже неготовность США к большой войне здесь и сейчас не заставляет этого человека отказаться от своих принципов. Возможно, это и есть главный урок, который можно извлечь из американской операции.

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