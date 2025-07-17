Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков объяснил обоснованность отключений мобильного интернета
Отключения мобильного интернета в различных регионах, в том числе в отдаленных от линии фронта, обосновываются обеспечением безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна», – цитирует Пескова ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, что украинские дроны используют в том числе мобильную связь российских сотовых операторов, а отключение мобильного интернета «ослепляет» их навигацию.