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    16 июля 2025, 17:03 • Вопрос дня

    Как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета?

    Как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета?
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Беспилотники, которыми Украина пытается наносить удары по российским городам и объектам, управляются с помощью мобильной связи. В том числе они используют связь через российских сотовых операторов. Отключение мобильного интернета «ослепляет» навигацию БПЛА и сбивает с курса аппараты противника.

    Жители многих российских регионов сталкиваются с систематическими перебоями мобильного интернета, создающими проблемы как производственного, так и личного характера. Связано это не с какими-то техническими неполадками, а является вынужденной мерой, вызванной расширяющейся географией атак вражеских беспилотников.

    Так, 14 июля в татарстанской Елабуге был введен режим «Беспилотная опасность», который в том числе предусматривает снижение скорости мобильного интернета. Ранее по той же причине вводились ограничения мобильного интернета в Ивановской областиПсковской областиРостове-на-Дону и ряде других регионов.

    В последние месяцы киевский режим предпринимает регулярные массовые атаки по российской территории с использованием дальнобойных беспилотных аппаратов. Российские средства ПВО почти каждую ночь сбивают десятки подобных дронов. Однако по чисто техническим причинам невозможно уничтожить каждый из них, устранить эту опасность полностью. В то же время у подобных БПЛА есть очевидное слабое место – системы связи и управления.

    Дальнобойные беспилотники могут выполнять полет в полностью автономном режиме, по заранее прописанным полетным заданиям или используя GPS-навигацию. Однако все чаще маршрут полета беспилотников корректируется с помощью модулей сотовой связи.

    В блоке управления украинского БПЛА устанавливается 4G-модем с SIM-картой российского оператора сотовой связи. Как только дрон оказывается над российской территорией, модем подключается к сотовой сети и ведет дрон от вышки к вышке, корректируя свои координаты по мобильной сети. Этот способ значительно дешевле, чем использование спутниковой навигации GPS или системы «Старлинк», а зачастую и более надежный.

    Находящийся на территории Украины оператор может управлять беспилотником и получать от него данные в режиме реального времени с помощью систем российской сотовой связи.

    Ранее, в 2022–2023 годах, атаки БПЛА противника осуществлялись преимущественно по приграничным областям, причем они в основном двигались либо по заранее определенным маршрутам, либо управлялись по короткому аналоговому видеолинку, что позволяло обходиться без «услуг» сотовой связи. Но, начиная с лета 2024-го, в зоне СВО стали широко применять FPV-дроны с LTE-модемами, а с весны 2025-го стало наблюдаться массовое использование 4G-модемов на дальних БПЛА.

    Важным вопросом в данном случае является наличие у противника SIM-карт нужного оператора, и поэтому правоохранительные органы России ужесточили борьбу с их незаконным оборотом. Однако, несмотря на принимаемые меры, некоторое количество российских SIM-карт все же попадает в руки неприятеля. Кроме того, гипотетически возможны и другие варианты.

    Так, например, в январе 2024 г. израильская фирма Elsight представила всемирную коммуникационную платформу для дронов, позволяющую им работать по всему миру без необходимости адаптации к различным сотовым системам, то есть использовать «универсальную» SIM-карту, а не карты для конкретной страны. Пока что о применении данного устройства ВСУ информации не поступало, но можно не сомневаться, что, если он окажется достаточно эффективным, его появление на вражеских БПЛА является лишь вопросом времени. Но в этом случае, скорее всего, будут найдены способы ограничения возможности подключения через универсальную «симку».

    Таким образом, отключение мобильного интернета лишает беспилотник противника связи с оператором, делает невозможной корректировку маршрута и получение разведданных. В итоге сбивает его с курса.

    Тем более что в настоящий момент инфраструктура фильтрации трафика позволяет точечно отключать только мобильные данные, а не весь интернет, как раньше. То есть минимизировать те неизбежные потери и убытки.

    Отметим, что БПЛА противника имеют возможность работать в том числе автономно, без использования российских систем сотовой связи. Например, используя инерциальные навигационные системы и технологий машинного зрения для определения целей, на управляемые по радиоканалам беспилотники отключение мобильного интернета не оказывает никакого влияния.

    Отключение мобильного интернета происходит тогда, когда в центры, куда поступает информация о ситуации в воздушном пространстве, сообщается о каких-либо аномалиях или неизвестных летательных объектах. Возобновление подачи услуг мобильного интернета происходит после оценки ситуации региональными оперативными штабами и получения от них разрешения, когда опасность миновала.

    Между прочим, обнаружить «симочные» вражеские дроны могут и сами операторы связи. Так, SIM-карта, находящаяся в модеме на борту БПЛА, будет периодически включаться и связываться с базовыми станциями (и попадать в общую базу данных, в которой фиксируется время и координаты включения). По разнице местоположения модема в разные промежутки времени можно определить скорость его перемещения, которая у беспилотника будет гораздо выше, чем у автотранспорта. Таким образом можно обнаружить не только вражеский БПЛА, но и определить направление его атаки.

    Вопрос только в том, как оперативно вычленить эти данные в огромном объеме информации. Но тут могут оказаться полезными программы с использованием ИИ. И если вопрос оперативного выявления вражеских дронов будет решен, можно будет продумать точечное «выключение» потенциального воздушного диверсанта.

    Но это достаточно близкая, но все же перспектива. И пока она не будет реализована, нам придется мириться с периодическими отключениями мобильного интернета.

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