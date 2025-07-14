В Елабуге отменили массовые мероприятия из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Елабуги отменили массовые мероприятия из-за возможной атаки беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Массовые мероприятия в Елабуге приостановили из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил Нуриев в Telegram-канале.

Глава Елабужского муниципального района подчеркнул, что решение принято с приоритетом обеспечения безопасности жителей города.

Он объяснил, что в случае угрозы атаки в городе объявляется режим «Беспилотная опасность», при котором временно снижается скорость мобильного интернета и рассылаются СМС-оповещения. При необходимости в отдельных районах включают сирены.

Нуриев отметил, что снижение скорости интернета – это временная мера для обеспечения безопасности. Горожанам рекомендовано иметь при себе наличные деньги, а также использовать Wi-Fi, где это возможно.

В случае получения сигнала опасности жителям советуют уйти из зоны видимости, удалиться от окон и спуститься в укрытие. При экстренной ситуации необходимо звонить или писать на номер 112. На крупных промышленных предприятиях действует отдельная система оповещения.

Ранее в июне в Елабужском районе в результате атаки беспилотника погибли двое рабочих, а 13 человек получили ранения при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода.

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан.