В Ростове-на-Дону зафиксировали массовые сбои мобильного интернета

В Ростове-на-Дону объяснили сбои мобильного интернета обеспечением безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабные сбои в работе мобильного интернета и приложений мобильных сервисов были зарегистрированы в Ростове-на-Дону, передает «Коммерсант». Наибольшее число жалоб поступает от абонентов «Ростелекома», МТС, Т2, «Билайна» и «МегаФона».

В пресс-службе «МегаФона» подтвердили наличие неполадок, отметив: «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам».

В региональном правительстве Ростовской области заявили, что перебои в предоставлении мобильного интернета связаны с мерами по обеспечению безопасности. Деталей о характере или длительности ограничений пока не приводится.

Напомним, в период мероприятий, посвященных Дню Победы, жителям Москвы и области сообщили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и сервисов.

Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в столице вводили ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и «опасного соседства».