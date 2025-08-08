Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях
Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях
Доступ к службам такси, доставки и маркетплейсам сохранится даже при введении ограничений мобильного интернета для обеспечения безопасности, для этого потребуется пройти проверку капчей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.
По словам Шадаева, Минцифры с операторами связи подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету, когда происходит блокировка.
«То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», – передает слова министра ТАСС.
Пользователи смогут получить доступ к белому списку востребованных сервисов, включая такси, доставки и маркетплейсы, после прохождения проверки капчей.
Шадаев добавил, что отдельно будет обеспечен доступ для систем межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы продолжали работать банкоматы, платежные терминалы и другие устройства. В документе пропишут правила для таких сетей.
Для иностранных sim-карт, попадающих в российский национальный роуминг, введут так называемые периоды охлаждения: по умолчанию доступ к интернету будет ограничен на пять часов. При этом иностранные пользователи смогут получить доступ к необходимым сервисам через капчу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минцифры рассматривает создание детских сим-карт с возможностью блокировать доступ к социальным сетям по возрастным ограничениям.