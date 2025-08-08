Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях

Tекст: Ирма Каплан

По словам Шадаева, Минцифры с операторами связи подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету, когда происходит блокировка.

«То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», – передает слова министра ТАСС.

Пользователи смогут получить доступ к белому списку востребованных сервисов, включая такси, доставки и маркетплейсы, после прохождения проверки капчей.

Шадаев добавил, что отдельно будет обеспечен доступ для систем межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы продолжали работать банкоматы, платежные терминалы и другие устройства. В документе пропишут правила для таких сетей.

Для иностранных sim-карт, попадающих в российский национальный роуминг, введут так называемые периоды охлаждения: по умолчанию доступ к интернету будет ограничен на пять часов. При этом иностранные пользователи смогут получить доступ к необходимым сервисам через капчу.

