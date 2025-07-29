  • Новость часаОбъявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 19:36 • Новости дня

    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета

    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    @ vk.com/yusma

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения за свою фразу о работе на СВО, высказанную в адрес пожаловавшихся на отключения интернета в регионе.

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых прокомментировала отключение мобильного интернета, связанное с мерами безопасности во время спецоперации, пишет «Фонтанка».

    Под постом губернатора Михаила Котюкова она заявила: «На СВО всем работы хватит», отвечая на вопрос жительницы о возможной потере работы при отсутствии связи.

    После волны возмущения жителей Кузьминых публично извинилась во «ВКонтакте». Она отметила, что форма ее ответа была «эмоциональной и неправильной» и попросила прощения у всех, кого он задел. Чиновница добавила, что ее комментарий не стоит воспринимать как официальную позицию.

    Также Кузьминых подчеркнула, что понимает трудности «удаленщиков», домохозяек и водителей, оставшихся без интернета, но призвала потерпеть ради безопасности. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила комментарий чиновницы и заявила, что Кузьминых должна покинуть пост, а ее место должен занять участник спецоперации. Мизулина отметила, что подобное отношение властей к людям недопустимо.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После неудачной попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области украинский десант на четырех катерах был вынужден отступить в сторону Одессы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Попытку высадки украинских военных на Тендровской косе в Херсонской области пресекли российские войска ночью 28 июля, передает РИА «Новости».

    По словам Сальдо, украинский десант осуществлял высадку на четырех катерах, однако российские силы сорвали операцию. В результате военнослужащие ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

    Сальдо подчеркнул, что после неудачи противник бежал в сторону Одессы. Он отметил, что это не первая попытка украинских сил организовать высадку на косах, добавив: «Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть».

    Тендровская коса расположена у северо-западного побережья Черного моря и относится к Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при их попытке бегства в Днепропетровской области.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    ВСУ начали сдаваться в плен под Шипиловкой
    ВСУ начали сдаваться в плен под Шипиловкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР украинские военные начали массово сдаваться в плен российским подразделениям после их окружения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продолжают наступление в Кременских лесах Луганской Народной Республики и начали окружать подразделения Вооружённых сил Украины в районах Шипиловки и Григоровки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что «российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР». Он также отметил, что украинские военнослужащие в этом районе начинают добровольно сдаваться в плен.

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны собственных заградотрядов, которые препятствуют сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы солдат ВСУ при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся на родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить пособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    По словам политика, призывы лишать переселенцев пособия отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», – спрогнозировал аналитик. – «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года».

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты. Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики. Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.

    Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

    В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

    В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.

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    29 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Мотострелки прорвали оборону ВСУ и расширили буферную зону в Сумской области
    Мотострелки прорвали оборону ВСУ и расширили буферную зону в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 30-го мотострелкового полка продолжили наступление, расширяя буферную зону вокруг позиций на севере Сумской области.

    Мотострелки 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» продвигаются вперед в Сумской области, пишет РИА «Новости».

    Командир батальона с позывным «Ковальски» заявил: «Мы работаем в данном направлении и двигаемся вперед». Он подчеркнул, что несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны противника и попытки удержать оборону, российские мотострелки вместе с другими подразделениями продолжают наступление.

    По его словам, главной задачей сейчас является расширение буферной зоны и последующее продвижение на новых участках фронта

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перекинули в состав штурмовых подразделений под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи в результате ударов по Сумам.

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    29 июля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк дронами

    Взрывы и отключения электроэнергии произошли в Донецке

    ВСУ атаковали Донецк дронами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке прозвучали взрывы, в нескольких районах города отключено электричество, сообщают информационные агентства. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотникв.

    В небе над городом работала система противовоздушной обороны – были слышны залпы и характерные звуки полета ударных беспилотников. ПВО ведет огонь по дронам, передает «РИА Новости».

    «Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», – приводит ТАСС текст сообщения управления.

    По данным информационных агентств, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 27 июля отмечался День памяти детей – жертв войны. Вооруженные атаки за время конфликта в Донбассе унесли жизни 247 детей, более 1 тыс. получили ранения.

    На прошлой неделе в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. ВСУ атаковали Киевский и Куйбышевский районы.

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    29 июля 2025, 04:58 • Новости дня
    В ХСС призвали прекратить выплаты «бюргергельда» украинским мужчинам в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, пишет Bild.

    Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

    Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

    Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

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    29 июля 2025, 03:47 • Новости дня
    Водитель автомобиля погиб в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
    Водитель автомобиля погиб в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ростовской области отражают атаку беспилотников в нескольких районах, есть погибший в Сальске, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

    Атаки беспилотных летательных аппаратов проходят в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

    «На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    В Сальске на улице Социалистической частный дом получил повреждения крыши и выбитые стекла.

    На железнодорожной станции в Сальске также возник пожар, пассажирский поезд был отведен на безопасное расстояние.

    В каменском микрорайоне Заводской после падения БПЛА загорелась сухая трава, к месту происшествия выехали оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотников. В результате ночной атаки ВСУ более 100 тыс. человек в Донецке остались без электроснабжения.

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    29 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Эксперт Марочко: Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взятия Темировки российские войска вышли на административную границу России и установили контроль над участком протяженностью около пяти километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко добавил, что, по его информации, «там развивается успех», передает ТАСС.

    Напомним, российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

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    29 июля 2025, 06:06 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Малиевке Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Малиевка в Днепропетровской области украинские военные массово сложили оружие, а также выдали позиции операторов беспилотников.

    О сдаче в плен взвода ВСУ сообщил командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь, передает ТАСС. По его словам, украинские военнослужащие предпочли сдаться, когда исход боя стал для них вопросом жизни и смерти. Командир отметил: «Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать. В плен сдавались те, кто в основном сидят в окопах, до взвода [сдались]».

    Во время сдачи украинских военных по ним пыталась работать украинская артиллерия и применялись fpv-дроны, чтобы помешать сдаче. Позже сдавшиеся военнослужащие предоставили российским военным информацию о позициях украинских операторов беспилотников, что позволило выявить их размещение.

    Ранее освобождение населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области было подтверждено Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России в Австралии вызвали в МИД этой страны из-за попавшего в плен наемника.

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    29 июля 2025, 01:42 • Новости дня
    Атака дронов ВСУ на Донецк оставила без света 100 тыс. человек
    Атака дронов ВСУ на Донецк оставила без света 100 тыс. человек
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки ВСУ свыше 100 тыс. человек в Донецке остались без электроснабжения, сообщает «Донецкэнерго».

    Атака началась около 23.10 мск и продолжался примерно час, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецке прозвучали взрывы. В нескольких районах города отключено электричество.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотников.

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    29 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    СБУ сообщила о предотвращении покушения на комбата «Волков да Винчи»

    СБУ заявила о предотвращении «ликвидации» командира батальона ВСУ «Волки да Винчи»

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве пресечена попытка ликвидации Сергея Филимонова, командира батальона «Волки да Винчи», который ранее входил в структуру запрещенного в России «Правого сектора», сообщила Служба безопасности Украины.

    Служба безопасности Украины заявила, что якобы предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова, передает РИА «Новости».

    По версии СБУ, подозреваемого в подготовке преступления якобы завербовали люди, представившиеся сотрудниками СБУ, и снабдили его оружием для организации нападения.

    СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к попытке ликвидации комбата, однако доказательства этой версии не были предоставлены.

    Батальон «Волки да Винчи» ранее входил в состав 5-го батальона националистического «Добровольческого украинского корпуса Правый сектор» (признан террористическим и запрещен в России).

    Как отмечается в публикации, первым командиром роты в 2016 году был назначен Дмитрий Коцюбайло, который погиб в марте 2023 года в бою за Артемовск. После его смерти подразделение возглавил Филимонов. До начала СВО батальон считался элитным, однако понес значительные потери в последние годы.

    Ранее в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства.

    Командование ВСУ перебросило батальон «Волки да Винчи» на Сумское направление.

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