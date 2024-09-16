Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа

Политолог Скачко: Покушение на Трампа могло «крышевать» руководство Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Те майданные технологии, которые применялись для госпереворота в 2014 году, по всей видимости, неблагоприятно воздействовали не только на украинцев, но и на некоторых американцев», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он «диагностировал» у покушавшегося на Дональда Трампа «украинство головного мозга».

«Экстремальные подходы к политике очень больно бьют по фанатикам. Какие-то убеждения, скорее всего, плотно укоренились в нем, – допустил собеседник. – Некоторые, слыша об Украине, трясутся от страха, а другие – хватаются за автомат. К слову, возникает вопрос: не со складов ли ВСУ AK-47, который был направлен на кандидата в президенты США?».

«В Киеве Трампа считают антиукраинским политиком, который готов заставить офис Зеленского пойти на уступки для сделки с Россией. На этом фоне человек с «диагнозом» Райана Рута вполне может действовать в украинском стиле: убить человека, который угрожает майданной Украине», – не исключил политолог. Скачко предположил несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой покушения на Трампа.

«Согласно первой – это DeepState (Глубинное государство). Однако не стоит исключать и возможную прямую причастность Киева», – уточнил собеседник. Он напомнил о признании главы офиса Зеленского Андрея Ермака в том, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы». «Украинское руководство сейчас находится в агонии. Их конвульсии и судороги могут проявляться по-разному, в том числе в виде «крышевания» неблаговидных дел», – предположил спикер.

Однако «украинство головного мозга» подозреваемого в покушении может усугубить положение Киева, считает Скачко. «Трамп остро воспринимает обиды. И если раньше он не питал особо теплых чувств к Украине, то теперь его позиция может стать еще жестче», – пояснил аналитик.

«Если для демократов поражение Украины станет «европейским Афганистаном», то для Трампа это не будет иметь никакого значения. Не исключено, что политик теперь станет жестче критиковать администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, а сам попытается отказать украинскому руководству в помощи и переложить ответственность на страны ЕС», – заключил Скачко.

Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.

Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.