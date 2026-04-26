  • Новость часаРоссийские войска продвинулись к Доброполью в ДНР
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    В Харьковском метро мужчина открыл огонь из травматического оружия
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 21:52 • Новости дня

    Российские ватерполистки триумфально выиграли второй дивизион Кубка мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественная национальная команда по водному поло одержала победу над китаянками в финальном матче престижного международного турнира на Мальте со счетом 18:17.

    Сборная России по водному поло завоевала золото в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона, передает РИА «Новости». Соревнования проходили на Мальте. Этот турнир оказался первым для отечественных спортсменок после возвращения на международную арену с национальной символикой.

    Обе команды-финалистки ранее гарантировали себе путевки в финальный этап мирового первенства 2026 года. Соревнования пройдут в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Благодаря успеху в решающем матче россиянки обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре прошлого года разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Позже, 13 апреля, организация полноценно допустила всех атлетов из России к участию в турнирах по водным видам спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

    В первом матче текущего Кубка мира ватерполистки разгромили сборную Аргентины со счетом 33:11.

    Президент России Владимир Путин отметил достойное возвращение отечественных спортсменов на мировые арены.

    26 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Орешкин назвал главные причины снижения экономики России

    Tекст: Ольга Иванова

    Замедление экономической динамики в России объясняется нехваткой трудовых ресурсов и медленным внедрением технологий, а не ограничениями в интернете, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Отрицательный эффект в экономике России в начале года обусловлен более значимыми факторами, чем интернет-ограничения, передает РИА «Новости». По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, основное влияние оказывает дефицит кадров.

    «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – отметил Орешкин, отвечая на вопрос о влиянии ограничений в Сети на экономический рост.

    Заместитель главы администрации президента добавил, что ситуация в экономике остается сложной. Он указал на нехватку ресурсов и кадров, а также на медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

    По данным Минэкономразвития, ВВП России в феврале сократился на 1,5% в годовом выражении после январского снижения на 2,1%. В ведомстве подчеркнули, что такая динамика во многом связана с календарным фактором. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста и поддержки бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал календарные факторы одной из причин снижения ВВП.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил об исчерпании внутренних резервов экономики из-за дефицита кадров.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала возвращение отечественного рынка к росту весной.

    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, что увеличило эффективность, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 теперь начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Эта новая тактика стала очередным этапом в стремительно развивающемся противостоянии дронов, где обе стороны постоянно внедряют новые технологии и контрмеры.

    Видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов украинских перехватчиков – SkyFall P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor – впервые опубликовал украинский пилот и волонтер Тимур Фаткуллин. Он отметил: «Авиационный запуск перехватчика P1-Sun против «Шахедов» уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы также протестировали несколько других беспилотников во время тренировочных полетов. Можно назвать это дешевыми ракетами класса «воздух-воздух».

    По словам Фаткуллина, за все время эксплуатации Ан-28 с помощью вооружения удалось сбить 222 российских беспилотника. Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Герань-3». P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor оснащен более продвинутыми сенсорами, подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем цена целей, которую он должен сбивать.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет массу преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Ан-28 способен взлетать и садиться с коротких полос, что важно для условий на Украине, а также может долго находиться в воздухе, осуществляя патрулирование.

    Российское производство дронов достигло 2 тыс. штук в месяц и планирует почти утроить эти показатели, что делает вопросы экономичности перехвата особенно актуальными. Использование перехватчиков-дронов позволяет значительно снизить расходы по сравнению с ракетами ПВО и сохранить более дорогие системы для действительно сложных угроз. Эксперты считают, что такие решения наиболее эффективны в составе эшелонированной защиты важных объектов и инфраструктуры.

    Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими не только Ан-28, но и более легкие самолеты и даже вертолеты, расширяя диапазон применения. По разным оценкам, такие платформы уже обеспечивают украинской ПВО до 12% всех сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил высокую эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    @ Daniel Cole/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    25 апреля 2026, 23:12 • Новости дня
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане

    Tекст: Денис Тельманов

    Колонну «Еврейской бригады» вывели с шествия против фашизма, который проходил в Милане, после столкновения со сторонниками Палестины.

    Полиция в Милане вывела колонну активистов «Еврейской бригады» с традиционного шествия по случаю годовщины освобождения Италии, передает Corriere della Sera.

    Участников колонны сопроводили сотрудники полиции в экипировке для подавления беспорядков после того, как их продвижение было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций.

    Протестующие выразили недовольство присутствием «Еврейской бригады», связывая ее символику с политикой Израиля.

    По словам представителей еврейской группы, в их адрес были брошены оскорбления, включая антисемитские высказывания.

    «Еврейская бригада» является историко-мемориальным сообществом, объединяющим потомков ветеранов и единомышленников, которые ежегодно участвуют в памятных шествиях 25 апреля в честь еврейских добровольцев, участвовавших в освобождении Италии во Вторую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    В центральных районах Вены были ограничены движение транспорта из-за массового антивоенного шествия, организованного «Движением за мир».

    Президент России Владимир Путин заявил о целенаправленном поощрении нацизма и русофобии в ряде стран, а также о попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    26 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»

    В начале конфликта с Ираном израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО вместе с обслуживающим персоналом для защиты от ракетных ударов, пишет Axios.

    Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты систему противовоздушной обороны «Железный купол» и военнослужащих для ее обслуживания в начале вооруженного противостояния с Ираном, передает Axios. Беспрецедентное развертывание комплекса ПВО во время войны ранее не предавалось огласке.

    С начала конфликта территория ОАЭ подвергалась иранским атакам чаще других стран региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Тегеран выпустил по государству около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тыс. беспилотников. Хотя большинство целей удалось перехватить, некоторые достигли военных и гражданских объектов.

    Запасы ракет-перехватчиков ОАЭ быстро истощились, и страна была вынуждена обратиться за помощью. После телефонного разговора с президентом Эмиратов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал отправить батарею ПВО с несколькими десятками перехватчиков. Это стало первым случаем передачи «Железного купола» другой стране.

    Израильские ВВС также нанесли множество ударов по позициям ракет малой дальности на юге Ирана, прежде чем те смогли атаковать ОАЭ и другие страны Персидского залива. Бывший чиновник Совета национальной безопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба отметил, что Израиль стал одной из стран, оказавших реальную помощь.

    «В первую очередь Соединенные Штаты и Израиль доказали, что являются настоящими союзниками, предложив поддержку посредством масштабной военной помощи, обмена разведданными и дипломатической поддержки», – написал аль-Отайба. Высокопоставленный чиновник ОАЭ подчеркнул, что помощь Израиля в критический момент не будет забыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили девять иранских баллистических ракет и 50 беспилотников.

    Сутками ранее средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 23 ракет и 56 дронов.

    При этом внешнеполитическое ведомство страны назвало ложными сообщения западных СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков.

    26 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    После трагедии в Чернобыле Россия усовершенствовала безопасность ядерных технологий, тогда как Европа, годами занимавшаяся дискредитацией советской и российской энергетики, привела собственную отрасль к глубокому упадку, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Александр Уваров и Борис Марцинкевич. Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, остается крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

    «Печальный опыт Чернобыля стал для России стимулом для совершенствования безопасности атомных технологий. После трагедии было много сделано. Самое главное – у нас появился независимый от атомной отрасли надзорный орган. Также стали уделять пристальное внимание культуре безопасности, при которой аварии предотвращаются, а не героически превозмогаются», – отметил Александр Уваров, главный редактор «АтомИнфо».

    Среди других уроков – принятие технических решений на реакторах РБМК (реакторы большой мощности, которые были установлены на Чернобыльской АЭС). «Строго говоря, если бы была возможность продлевать работу РБМК как можно дольше, то сегодня это был бы один из самых безопасных атомных реакторов», – полагает собеседник.

    Его коллега Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо», напомнил, что кардинальный пересмотр систем безопасности на АЭС начался ещё после аварии на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а после Чернобыля появились дополнительные требования – в частности, на Игналинской АЭС в Литве, где реакторы РБМК-1500 стали выдавать меньше мегаватт.

    Европа же, по словам Уварова, использовала чернобыльскую трагедию для дискредитации советской и российской атомной энергетики. Кампании против атома привели к упадку отрасли на европейском континенте. «Надо мыслить стратегически и не уподобляться истеричкам. Да, случилась авария. Но из нее нужно вынести уроки и принять меры. Если после каждой аварии останавливать всю отрасль, то мы все со временем уйдем в каменный век», – подчеркнул эксперт.

    Марцинкевич добавил, что критика российских технологий на Западе была несправедливой. После Чернобыля приняли решение не строить реакторы типа РБМК, перейдя к водо-водяным ядерным реакторам, которые отличаются принципиально. «Сейчас на долю корпорации «Росатом» и Китая приходится 85% новых энергоблоков. В самой Европе за это время было построено всего четыре. Европейцы не умеют строить», – говорит эксперт.

    Сегодня в Евросоюзе, включая заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, всё чаще звучат мысли о том, что поспешный отказ от АЭС был стратегической ошибкой. За прошедшие десятилетия европейская атомная отрасль оказалась в глубоком упадке. «Различные заявления и антиядерные настроения – это попытка прикрыть простой факт. После 30 лет простоя надо начинать с нуля, это касается как Европы, так и США. В России перерыва не было, и мы в хорошей форме», – пояснил Марцинкевич. По мнению Уварова, «в случае с Европой мы наблюдаем ситуацию, о которой говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

    При этом Евросоюз долгие годы называл ядерную безопасность своим безусловным приоритетом. Однако сегодня Брюссель молча наблюдает за систематическими обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины и иранской АЭС «Бушер» со стороны США. Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие жесткой реакции может привести к непредсказуемым последствиям.

    «Мы наблюдаем у европейских политиков двойную мораль. Если снаряд американский или украинский – можно промолчать. Если они продолжат поощрять такое поведение, когда-нибудь это может привести к новой катастрофе», – подчеркнул Уваров.

    Марцинкевич напомнил, что обстрелы АЭС чреваты радиоактивной катастрофой, заражением местности и невозможностью жить на ней долгое время. «АЭС «Бушер» находится на берегу Персидского залива. Площадь заражения будет зависеть от розы ветров, но то, что воды залива окажутся заражены, – однозначно. То же самое касается Запорожской АЭС: куда ветер подует, там и произойдет заражение. Я напомню: после аварии на ЧАЭС радиоактивные осадки выпадали даже в Швеции», – заключил эксперт.

    Напомним, авария на Чернобыльской АЭС в Киевской области Украины произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора привел к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Сильнее всего пострадали территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.

    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    26 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Tекст: Ольга Иванова

    Одобренное 150 делегатами съезда слияние двух политических сил «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» позволит объединенным экологам выдвигать своих кандидатов в Госдуму без предварительного сбора подписей.

    В ближайшее время начнется процесс интеграции региональных отделений и партийного актива. Объединенная структура сохранит название «Зеленые». Это позволит представителям «Зеленой альтернативы», утратившей в 2025 году парламентскую льготу, выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

    Исполнительный секретарь Константин Атаян призвал активно развивать отделения в регионах. «Зелёное движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях – и в охране и восстановлении природных территорий, и в зоозащите, и в сфере раздельного сбора и переработки отходов», – заявил он.

    Бывший глава «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов подчеркнул, что политические силы объединяет прочное единство подходов. Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова назвала слияние мощным стартом федеральной кампании, отметив готовность выводить экологическую повестку на новый уровень.

    Решение поддержали представители Общественной палаты России и лидеры профильных движений стран СНГ. Эксперты считают, что консолидация дает экологам серьезные шансы на преодоление пятипроцентного барьера на выборах.

    Главное
    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации