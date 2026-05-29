Путин рассказал о новых промышленных проектах и льготных кредитах ЕАЭС
Выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, Владимир Путин заявил о мерах по сближению таможенных норм стран ЕАЭС.
«Принимаются меры по дальнейшей гармонизации таможенных законодательств стран – участниц (ЕАЭС), очередное решение в этой сфере будет согласовано», – сказал он, передает ТАСС.
Президент отметил, что расширение промышленной кооперации в ЕАЭС уже позволило создать эффективные цепочки добавленной стоимости, активизировать импортозамещение и внедрение передовых технологий и инноваций. По его словам, по линии союза запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов, при котором кредиты выдаются под ставку ниже рыночной.
Путин подчеркнул, что такая схема субсидирования вызвала большой интерес у бизнеса стран объединения. Сейчас, как он сообщил, два совместных промышленных проекта уже активно реализуются, по трем поданным инициативам одобрено финансирование, еще 14 проектов находятся в проработке в Евразийской комиссии.
Ранее Путин заявил о реальных выгодах от интеграции в ЕАЭС. Он назвал углубление партнерства с ЕАЭС безусловным приоритетом России.