Путин заявил о реальных выгодах от интеграции в ЕАЭС

Путин заявил о реальных преимуществах плотной интеграции для стран ЕАЭС
Тесное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует повышению доходов бизнеса и улучшению качества жизни населения стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества государствам ЕАЭС, передает РИА «Новости».
Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом и принимает участие в мероприятиях саммита объединения.
«Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран», – отметил Путин.
Российский лидер высоко оценил результаты кропотливой совместной работы государств в рамках договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 12 лет назад.
«Ровно 12 лет назад, именно в этот день, 29 мая 2014 года, здесь, в Астане, был подписан основополагающий договор о Евразийском экономическом союзе. Налаженная нашими государствами последовательная, кропотливая совместная работа по реализации этого документа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение», – заявил Путин в ходе совещания.
Накануне саммита Владимир Путин анонсировал принятие важных интеграционных решений.
Мероприятие Высшего Евразийского экономического совета началось со встречи в узком формате.
В пятницу лидеры стран-партнеров ЕАЭС приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.