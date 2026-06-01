«Руспродсоюз»: Картофель подешевел больше всего за год
Стоимость картофеля снизилась почти на 40% по сравнению с весной прошлого года, став лидером по падению цен среди продовольственных товаров, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Картофель стал рекордсменом по снижению стоимости среди продуктов питания в России за год, сказал Востриков, передает ТАСС.
К середине мая 2026 года цена на этот овощ упала на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе место в списке самых подешевевших продуктов заняла капуста со снижением стоимости на 37,3%.
Тройку лидеров замкнул лук, подешевевший на 34,3%. В то же время зафиксирован значительный рост цен на некоторые другие товары. Сильнее всего за год подорожала говядина на кости – на 15,5%, водка выросла в цене на 14,9%, а мороженая рыба – на 14,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая розничные цены на водку в России выросли почти на 15% за год. Месяцем ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала заметное снижение стоимости картофеля и лука в ряде регионов.