Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
Приблизившаяся к российскому фрегату яхта плыла из Британии во Францию
Британская парусная яхта Bright Future, опасно сблизившаяся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, следует из данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Опасно сблизившаяся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш яхта Bright Future следовала из английского порта Лимингтон во французский Шербур-н-Котантен, передает РИА «Новости». Судно покинуло побережье Англии рано утром и направилось через пролив.
Яхта двигалась опасным курсом на сближение с фрегатом. Российские моряки обнаружили британское судно в 12:45 по московскому времени.
После инцидента яхта продолжила движение на юг и около 19:00 по московскому времени прибыла во французский порт. В настоящее время судно находится в Шербур-ан-Котантен.
Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.
Британское гражданское судно передало береговой охране информацию об инциденте.
Двумя днями ранее британские военные перехватили в этой акватории нефтяной танкер Smyrtos.