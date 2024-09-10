Ученый предупредил об опасности воды из кулеров

Ученый Погорелый рассказал об опасности воды из кулеров

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вода, стоящая в резервуаре длительное время, становится благоприятной средой для роста бактерий. Одним из потенциально опасных микроорганизмов является бактерия рода Legionella, которая способна вызывать тяжелые заболевания, такие как легионеллез», – пояснил Погорелый «Ленте.ру».

Риск возрастает, если кулер стоит в теплом помещении и не проходит регулярную очистку. Опасность грозит из-за возможности перекрестного загрязнения, когда кулерами пользуется одновременно большое число людей.

В школах же, где питьевые источники находятся в местах с высокой проходимостью, риск передачи заболеваний возрастает в разы.

По словам ученого, важно минимум раз в неделю проводить полную дезинфекцию и техобслуживание кулеров, а также необходимо регулярно менять фильтры.

Детей же лучше обеспечивать питьевой водой, подготовленной в домашних условиях, – выдавать им воду в личной бутылке, которую тщательно вымыли и заполнили водой дома.