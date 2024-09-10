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Ученый предупредил об опасности воды из кулеров
Ученый Погорелый рассказал об опасности воды из кулеров
Употребление воды из кулеров может нести в себе угрозу для людей, поскольку конструкции кулеров и условия эксплуатации могут способствовать размножению микроорганизмов, заявил кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Антон Погорелый.
«Вода, стоящая в резервуаре длительное время, становится благоприятной средой для роста бактерий. Одним из потенциально опасных микроорганизмов является бактерия рода Legionella, которая способна вызывать тяжелые заболевания, такие как легионеллез», – пояснил Погорелый «Ленте.ру».
Риск возрастает, если кулер стоит в теплом помещении и не проходит регулярную очистку. Опасность грозит из-за возможности перекрестного загрязнения, когда кулерами пользуется одновременно большое число людей.
В школах же, где питьевые источники находятся в местах с высокой проходимостью, риск передачи заболеваний возрастает в разы.
По словам ученого, важно минимум раз в неделю проводить полную дезинфекцию и техобслуживание кулеров, а также необходимо регулярно менять фильтры.
Детей же лучше обеспечивать питьевой водой, подготовленной в домашних условиях, – выдавать им воду в личной бутылке, которую тщательно вымыли и заполнили водой дома.