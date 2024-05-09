Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
В Киеве решили минимизировать освещение улиц из-за дефицита электроэнергии
Власти украинской столицы решили приглушать уличное освещение в целях экономии электроэнергии, об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.
«Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц», – говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской горадминистрации, передает РИА «Новости».
Планируется уменьшать яркость уличного освещения, но не отключать его полностью. Таким образом власти рассчитывают экономить 20% электроэнергии.
Ранее Нацбанк Украины оценил ожидаемый срок дефицита электроэнергии на Украине.