На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером

Tекст: Мария Иванова

В Берлине прошел массовый митинг против канцлера Фридриха Мерца из-за его высказываний о мигрантах, сообщает DW (признано СМИ-иноагентом).

По данным организаторов, участие приняли около 7,5 тыс. человек, однако официальных данных от полиции пока не поступало. Демонстранты прошли маршем от парка Тиргартен до штаб-квартиры Христианско-демократического союза, которым руководит Мерц.

Акцию организовала инициатива «Вместе против правых». Основным лозунгом стала фраза «Мы и есть дочери» – отсылка к словам Мерца, который предложил обсуждать проблему миграции с дочерьми.

Участники держали плакаты с надписями: «ХДС, тебе должно быть стыдно!», «Дочери за яркий облик городов», «Мерц – позор Германии». Также были лозунги, прямо сравнивающие Мерца с Гитлером: «Сейчас 2025, а не 1941 год» и «Он снова здесь».

Перед собравшимися выступила бывшая сопредседатель партии «зеленых» Рикарда Ланг. Она заявила о необходимости противодействовать любой ксенофобии и подчеркнула, что проблема – не в облике городов, а в проявлении расизма.

Недовольство вызвали недавние слова Мерца, который 14 октября заявил, что «в облике наших городов проблема миграции до сих пор существует». Он подчеркнул, что МВД активно работает над расширением возможностей депортации нелегальных мигрантов.

Несмотря на критику и требования оппозиции извиниться, Мерц 20 октября отказался: «Мне не от чего отказываться – наоборот. Спросите своих детей, спросите своих дочерей, спросите своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это проблема – по крайней мере, с наступлением темноты», – заявил он.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, не больше четверти немцев выразили удовлетворение его деятельностью.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил обеспокоенность признаками ренацификации в Германии и опасной потерей исторической памяти у Фридриха Мерца.

Лавров также сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха.