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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 14:02 • Новости дня

    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха

    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха
    @ Andrey Kotliarchuk/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр иностранных дел России заявил о тревожных исторических параллелях между нынешней стратегией Германии по укреплению вооруженных сил и действиями нацистского режима.

    Планы современного руководства Германии по наращиванию военной мощи и превращению бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы весьма напоминают политику Гитлера, заявил Сергей Лавров на конференции по историческим южнорусским землям, сообщает ТАСС.

    Министр обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно подчеркнул на заседании Бундестага первостепенную важность усиления бундесвера и пообещал обеспечить все необходимые финансовые ресурсы для достижения этой цели.

    Лавров подчеркнул, что самая сильная армия Европы уже существовала в истории – ею обладал Гитлер, проведя историческую параллель между действиями нынешнего немецкого правительства и политикой Третьего рейха. Также он отметил высказывание Мерца, который, оправдывая милитаризацию, заявил о якобы планах России захватить Европу после Украины. По мнению главы МИД, такие утверждения больше говорят о планах самого Мерца, который, по словам Лаврова, «по Фрейду, сам бы так поступил, потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, а земли захватить и начать их эксплуатацию».

    Глава российского внешнеполитического ведомства заключил, что Европа переживает глубокий кризис безопасности, активно обсуждает милитаризацию, а ведущую роль в этих дискуссиях занимает Германия. По его словам, нацистские инстинкты в Европе оказались очень живучими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина.

    Сергей Лавров ранее заявил, что Мерц показывает свой цинизм, говоря о необходимости лидерства Германии в Европе.

    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    23 мая 2025, 02:20 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей.

    Каллас так и не сумела четко сформулировать названия всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. «Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, эээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Свое затруднение она объяснила усталостью после напряженной рабочей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии. Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в Евросоюзе.

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    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

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    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    23 мая 2025, 09:28 • Новости дня
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране, сообщила газета Financial Times (FT).

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает введение новых санкций Евросоюза против проектов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.

    Издание отмечает, что Мерц рассчитывает с помощью общеевропейских ограничений прекратить внутренние споры в Германии о возможном возобновлении работы газопроводов. Европейские санкции, как полагают источники газеты, могут стать «решением политической проблемы» для канцлера.

    Новые рестрикции Евросоюза могут быть направлены как против оператора газопроводов, так и против любых компаний, которые теоретически могли бы взять на себя их управление или работы по восстановлению.

    Вопрос о новых ограничениях против «Северного потока» Еврокомиссия планирует обсудить с правительствами стран ЕС на текущей неделе.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые затронут энергетический и финансовый секторы, а также трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

    Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций.

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    23 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

    Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Совете ЕС решили обсудить возможное лишение Венгрии права голоса, а в Германии – запрет правой партии АдГ.

    «Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

    «На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

    «Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

    Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

    «В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

    Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

    «В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

    По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

    «Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

    Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

    «Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

    Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

    В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

    Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.

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    23 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая, сообщается в опубликованной повестке дня.

    «Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7», – приводит РИА «Новости» текст повестки.

    Статья 7 позволяет приостанавливать определенные права государства-члена, если оно признано нарушителем ценностей ЕС, включая принципы верховенства права. Исключение страны из состава союза данная процедура не предусматривает. В частности, страну могут лишить права голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эстонского министра фанатичным сторонником войны в Европе.

    Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность перехода к принятию решений большинством голосов, чтобы обойти право вето Венгрии по вопросам антироссийских санкций и помощи на Украине.

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    23 мая 2025, 04:23 • Новости дня
    Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ
    Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно обязательно рассмотреть возможность запрета партии «Альтернатива для Германии», заявила министр юстиции Германии Штефани Хубиг.

    «АдГ – не такая партия, как все остальные», – заявила Хубиг, указав, что ведомство по охране конституции считает партию «явно правоэкстремистской». В связи с этим, по словам министра, нужно «серьезно воспринимать эту партию как возможную угрозу демократии».

    «В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

    При этом министр уточнила, что МВД ФРГ должно сначала проанализировать заключение ведомства. Она добавила, что формальное признание партии правоэкстремистской еще не означает ее автоматическое признание неконституционной.

    Хубиг также заявила, что неконституционной партия может быть признана, только если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. Она отметила, что необходимо быстро выяснить, применимо ли это к АдГ. «Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно», – добавила Хубиг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по охране конституции Германии в мае признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской по всей стране.  Статус партии пока не повышается до «безусловно правоэкстремистской», поскольку по этому вопросу идет судебное разбирательство. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    22 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что больше всего аппаратов было уничтожено над Орловской и Курской областями – 54 и 53 соответственно.

    Ведомство уточнило, что с 8.00 до 20.00 над Московским регионом было сбито 22 беспилотника, над Тульской областью – 13, над Брянской – шесть, над Тверской и Рязанской областями – по четыре, над Калужской – два, над Белгородской – один.

    Ранее на подлете к Москве сбили четыре дрона. Минобороны указывало, что за последние сутки над регионами России средствами ПВО было сбито 485 украинских беспилотников.

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    22 мая 2025, 22:37 • Новости дня
    Мелони обсудила с Трампом будущие переговоры по Украине

    Мелони провела разговор с Трампом о новых раундах переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала о беседе с президентом США Дональдом Трампом по поводу организации новых переговоров по урегулированию ситуации на Украине, отметив готовность Ватикана.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшемся в четверг. По словам Мелони, обсуждалась возможность проведения нового раунда переговоров по Украине с участием различных европейских лидеров и США, передает РИА «Новости».

    Мелони особо подчеркнула значение содействия папы римского и Ватикана для переговорного процесса.

    Премьер-министр Италии отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты проведения переговоров на техническом уровне, чтобы затем выйти на политический диалог. Мелони подчеркнула, что для успешного процесса необходимо, чтобы все стороны были настроены на прогресс, прекращение огня и достижение мира.

    Мелони добавила, что работа ведется в координации с многими европейскими и американскими лидерами, а также с учетом предложений Святого престола.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия Италии во всех европейских инициативах по урегулированию конфликта на Украине.

    Святой престол выразил готовность предоставить площадку для переговоров, однако определением дат и формата встречи занимается лично премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе.

    Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров между Россией и Украиной, включая вариант с Ватиканом.

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    22 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Мерц пообещал защиту НАТО странам Балтии

    Мерц в Вильнюсе заявил о готовности альянса защищать страны Балтии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    НАТО не намерено оставлять без защиты страны Балтии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Вильнюс, передает «Интерфакс». Он отметил: «Вместе с нашими партнерами мы настроены на то, чтобы защищать всю территорию альянса от любой агрессии. Безопасность балтийских союзников – это и наша безопасность».

    Мерц подчеркнул поддержку альянсом Украины и выразил намерение сотрудничать с США в решении вопросов безопасности. Он также напомнил о предстоящем в июне саммите НАТО, основными задачами которого назвал долгосрочное укрепление европейского военного потенциала и развитие оборонной промышленности.

    Визит канцлера Германии в Литву связан с развертыванием германской военной бригады в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    23 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом

    Песков сообщил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной

    Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Киев не согласовали место для проведения нового раунда переговоров, решение должно приниматься двумя сторонами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что решение о площадке для переговоров должно приниматься обеими сторонами, в настоящее время договоренности по этому вопросу отсутствуют, передает ТАСС.

    Песков добавил, что когда наступит подходящее время, тогда и будет принято соответствующее решение.

    Между тем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выбор Ватикана в качестве возможной площадки для переговоров России и Украины является неэлегантным. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов православия на католической территории может вызвать сложности. Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов,

    Ранее в ЕС допустили второй раунд переговоров России и Украины в конце мая. В качестве одной из площадок для переговоров рассматривается Ватикан.

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.



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    23 мая 2025, 04:56 • Новости дня
    Конфликты школьников привели к двум поножовщинам за день в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Берлине и Ремшайде конфликты между школьниками привели к двум нападениям с ножом за день, пишет Bild.

    В Берлине нападение произошло в одной из начальных школ. Ребенок 12 лет получил серьезные ранения. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Через несколько часов в Ремшайде произошла уличная драка между тремя детьми. Сообщается, что «13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше», в ответ «11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу».

    Пострадавшего госпитализировали, его ранения врачи оценивают как серьезные, но не угрожающие жизни. Полиция задержала нападавшего мальчика, но после допроса родителям разрешили забрать ребенка домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сириец зарезал подростка в Австрии и ранил еще четырех человек. В Берлине у мемориала жертвам Холокоста 19-летний беженец из Сирии напал с ножом на туриста из Испании.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
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      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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