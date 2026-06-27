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Силы ПВО за сутки сбили три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»
Средствами ПВО за сутки сбиты три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 16 управляемых авиабомб и 511 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по складам горючего, местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 170 160 беспилотников, 663 ЗРК, 29 934 танка и других бронемашин, 1 749 боевых машин РСЗО, 35 530 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 010 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.
Ранее ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ.
На этой неделе они также нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ.