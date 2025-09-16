Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
В Совфеде предложили создать в России единое парковочное пространство
Введение единой системы парковок в России позволит упростить организацию движения и повысить безопасность во дворах и на улицах, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин выступил с инициативой создания в России единого парковочного пространства, сообщает ТАСС.
По его мнению, такая мера поможет решить проблему хаотичной расстановки автомобилей, которая создает препятствия для пешеходов и транспорта и снижает пропускную способность дорог.
Шейкин отметил, что необходимо сначала на законодательном уровне закрепить понятия «единое парковочное пространство» и «парковочная деятельность». Это позволит выработать общие для всех регионов и операторов правила, обязательные к исполнению. Важно предусмотреть, чтобы при разработке дорожной документации приоритет отдавался развитию парковочной инфраструктуры в увязке с общественным транспортом.
Сенатор считает, что субъекты России должны разрабатывать собственные планы по созданию парковочного пространства, опираясь на федеральные стандарты. Такой подход позволит развивать инфраструктуру согласованно, а не стихийно.
Также Шейкин подчеркнул, что интеграция системы парковок в интеллектуальные транспортные системы поможет отслеживать загруженность парковок, направлять автомобилистов к свободным местам и собирать аналитику для оптимизации транспортных потоков. Важным элементом он назвал создание единого порядка ведения реестра парковок общего пользования: владельцы парковок будут обязаны передавать данные о местах для формирования полной и прозрачной картины инфраструктуры.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.