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    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом
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    Стало известно о новом оборонительном пакте между Британией и Германией
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    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Президент ЮАР на саммите БРИКС раскритиковал СБ ООН
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    23 октября 2024, 14:06 • Новости дня

    Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

    Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса необходимо экстрадировать на родину, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам – и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом», – сказал Володин, передает ТАСС.

    Он добавил, что приватизировавшие энергетические предприятия лица все потеряли и «пыль глотают до сих пор».

    Спикер Госдумы в связи с этим предложил экстрадицию Чубайса в Россию.

    Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.

    Президент России Владимир Путин в 2023 году отмечал, что экс-глава «Роснано» Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании. В августе 2024 года суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

    22 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя

    Кулеба рассказал, как увольнялся с поста главы МИД Украины под игристое и сигару

    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении с поста министра иностранных дел Украины во время посещения спортзала, после чего подписал заявление об уходе, наслаждаясь игристым вином и сигарой, об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

    По его словам, известие о смене работы он получил в спортзале, куда пришел вместе с супругой. В этот момент ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Газета.Ru». После звонка Кулеба отправился на встречу со Шмыгалем, а затем и с президентом страны Владимиром Зеленским. Бывший министр отметил, что весь процесс прошел достаточно обыденно и без предъявления претензий к его работе.

    «И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», – поделился Кулеба. Экс-министр подчеркнул, что его увольнение не связано с какими-либо проблемами во внешней политике Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кулеба закурил в эфире украинского телеканала, рассказывая о своей работе на Мюнхенской конференции по безопасности.

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    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 20:27 • Новости дня
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    @ boeing.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала разрушение европейского спутника связи Intelsat 33e, более 80 образовавшихся фрагментов могут представлять угрозу для ближайших аппаратов.

    Как сообщает Роскосмос, обломки спутника несут потенциальную угрозу для ближайших аппаратов. В заявлении, обнародованном госкорпорацией, говорится: «Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat 33e. В результате проведенных наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата», передает ТАСС.

    Спутник разрушился 19 октября. По словам представителей Роскосмоса, это событие носило одномоментный и высокоэнергетический характер. В ведомстве отмечают, что динамика распределения обломков указывает на угрозу для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос обнаружил около 20 неопознанных космических объектов в районе вышедшего из строя спутника Intelsat, специалисты уточняют параметры их орбит.

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    22 октября 2024, 21:05 • Новости дня
    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу

    Do Rzeczy: Угрозы напасть на Калининград или Петербург могут спровоцировать серьезный ответ

    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы польских генералов в адрес Калининграда и Петербурга могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны Москвы, пишет польское издание Do Rzeczy.

    В публикации Do Rzeczy отмечается, что такие угрозы могут быть восприняты как позиция всей польской военной и политической элиты, поскольку генералы ранее занимали высокие посты в армии, передает РИА «Новости».

    В случае нападения на Петербург, Россия может ответить применением ядерного оружия, согласно измененной в сентябре военной доктрине, подчеркивает издание. «Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия», – говорится в публикации.

    Критика также касается того, что генералы рискуют жизнями всех поляков, а не только своими. В статье иронично задается вопрос о наличии у Польши ракетных войск, способных нанести удар по Петербургу, подразумевая, что такие заявления лишены реальной основы.

    Ранее бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на эту угрозу, напомнив о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

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    22 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД России из-за морского штаба НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа в ведомство из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке.

    В заявлении МИД РФ говорится, что подобные действия ФРГ рассматриваются как «грубое нарушение» условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, согласно которому размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР недопустимо, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российское министерство потребовало от Берлина незамедлительных разъяснений по этому вопросу. Москва отмечает, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия. Ведомство подчеркивает, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны осознавать возможные последствия и готовность России принять ответные меры.

    Ранее сообщалось, что пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве, где они пробудут до понедельника. Их визит связан с первой группой постоянной готовности ВМС НАТО.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    22 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    В США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе

    Минфин: США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций

    В США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе
    @ Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация США намерена усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе, заявила на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

    «Мы продолжаем бороться с обходом Россией санкций и уже на следующей неделе введем новые жесткие санкции», – сказала министр, передает ТАСС.

    Новые санкции коснутся третьих стран, которые подозреваются в поставках России критически важных материалов для ее вооруженных сил. Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты выявляют юридических и физических лиц, способствующих приобретению Россией таких материалов. Она предупредила, что посредники, занимающиеся подобными поставками, могут оказаться в санкционном перечне.

    Йеллен также отметила, что в последние месяцы санкции значительно ужесточились, что позволяет вводить ограничения против финансовых учреждений в третьих странах. «Угроза введения вторичных санкций в отношении финансовых учреждений имеет значительные последствия», – подчеркнула она. Речь идет о финансовых учреждениях, которые сотрудничают с находящимися под санкциями организациями и могут быть отрезаны от финансовой системы США.

    Ранее американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

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    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

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    23 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры

    Московский суд выселил мужчину из квартиры по иску Ксении Собчак

    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак, лишив мужчину права пользования квартирой.

    По информации пресс-службы суда, иск Собчак против мужчины по фамилии Соколов удовлетворен, решением суда мужчина лишен права пользования квартирой, передает РИА «Новости».

    «Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», – отметили в пресс-службе суда.

    Судебное решение предусматривает, что Соколов обязан покинуть квартиру и его регистрация в данном жилом помещении была аннулирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Собчак заявляла о планах подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В начале года суд оштрафовал блогера и телеведущую за нарушение правил банкротства на 10 тыс. рублей.

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    22 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля, сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Удар наносился гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военной базе в Израиле, сказал Сариа, передает ТАСС. Он уточнил, что база находится к востоку от оккупированного района Яффо.

    В начале октября представители хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена заявили о проведении атаки беспилотников на важный объект в Тель-Авиве. Хуситы также выпустили крылатые ракеты по израильским военным объектам.

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    22 октября 2024, 15:04 • Новости дня
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

    Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ сообщили о планах Южной Кореи отправить военных на Украину.

    «Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

    Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

    Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

    Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

    «Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

    Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

    На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

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    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    22 октября 2024, 20:54 • Новости дня
    Мэр Моршанска ушел в отставку после высказывания о гибели бойца СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Моршанска Алексей Банников покинул свой пост после девяти лет работы после критики за свои высказывания на церемонии вручения ордена Мужества сестре погибшего военнослужащего, рассказал источник, близкий к правительству региона.

    Причиной отставки стала критика со стороны губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который еще в июле осудил высказывание мэра на церемонии вручения ордена Мужества. Тогда Алексей Банников сказал сестре погибшего военнослужащего, что ее брат погиб, «чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», передает «Коммерсант».

    Как пояснил источник издания, отставка Банникова, проработавшего девять лет, была связана с жесткой позицией губернатора. Егоров заявил, что ему стыдно за слова мэра и призвал руководителей проявлять человечность и сопереживание. Сам Банников объяснял, что кампания против него была инициирована «бандеровскими троллями».

    Среди возможных кандидатов на пост мэра называют ветерана СВО Константина Кутейникова. Однако, как отмечает источник, говорить о его назначении пока рано.

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