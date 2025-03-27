Зеленский назвал представителей Европы на переговорах по Украине

Зеленский сообщил о представителях Европы на переговорах по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Зеленский заявил на пресс-конференции в Париже о решении европейских лидеров относительно представительства Европы на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. На саммите, состоявшемся в столице Франции, было решено, что Европу будут представлять Франция и Британия, передает ТАСС.

Зеленский отметил, что украинская сторона настаивала на наличии европейского представительства за столом переговоров. Президент Украины подчеркнул, что Европа как большой и влиятельный регион должна быть представлена на переговорах. «Сегодня мы все договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия, [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер», – заявил Зеленский.

Ранее премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.