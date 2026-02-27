Эксперт Сариви предрек мировую катастрофу в случае передачи ядерного оружия Киеву

Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

«По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

«Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

«Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

«Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.