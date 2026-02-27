Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Эксперт Сариви предрек мировую катастрофу в случае передачи ядерного оружия Киеву
Возможная отправка западными странами оружия массового поражения на Украину грозит глобальными последствиями и свидетельствует о потере рассудка европейскими политиками, заявил ливанский военный эксперт Акрам Сариви.
Планируемая Парижем и Лондоном помощь такого рода приведет к трагедии планетарного масштаба, заявил Сариви РИА «Новости».
Подобные намерения отражают отчаяние Европы из-за невозможности нанести стратегическое поражение Москве.
«Если Киеву будет передано подобное оружие или грязная бомба, мы можем оказаться перед лицом реальной катастрофы, которая затронет весь мир», – подчеркнул Сариви.
Специалист отметил, что европейские лидеры регулярно срывают мирные инициативы, опасаясь остаться за бортом договоренностей и руководствуясь исторической неприязнью к России. Он добавил, что стойкость Москвы и провал надежд на ее крах фактически лишили западных политиков рассудка.
Предоставление таких вооружений нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, под которым стоят подписи обеих европейских держав.
Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о подготовке Лондоном и Парижем передачи Киеву ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные планы вопиющим нарушением международного права. Американский аналитик Марк Слебода предсказал неизбежный переход всей территории Украины под контроль России в ответ на такие действия Запада.