    Чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Евросоюз решил добавить в санкционный список 120 танкеров
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 22:26

    Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению вирусом Коксаки

    Tекст: Вера Басилая

    Российское ведомство обратилось к Минздраву Турции за официальными результатами расследования случая заражения туристов вирусом Коксаки в отеле в провинции Анталья.

    Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции по поводу сообщений о заражении вирусом Коксаки среди российских туристов в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по вопросам инфекций и здоровья туристов. В письме содержится просьба предоставить официальные результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте.

    Аналогичные запросы были отправлены по каналам Международных медико-санитарных правил ВОЗ турецким коллегам, а также в Ассоциацию туроператоров и редакции СМИ. Представители ведомства подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

    Ранее власти Турции заявили, что на курортах страны не выявлена инфекция Vibrio.

    Российский союз туриндустрии подтвердил, что среди отдыхающих россиян на пляжах Турции отсутствуют массовые обращения с жалобами на вирусные инфекции.

    4 октября 2025, 09:57
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    4 октября 2025, 13:53
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    4 октября 2025, 12:45
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    4 октября 2025, 15:05
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев

    Востоковед Казаков рассказал, как изменит политику Японии первая в истории женщина-премьер-министр

    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    @ Kim Kyung-Hoon/REUTERS/Pool/Yue Chenxing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В случае избрания Санаэ Такаити новым премьер-министром заметных подвижек в российско-японских отношениях не будет, но при налаживании конструктивного диалога надо начинать с отмены взаимных санкций, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. В субботу Такаити была избрана председателям правящей Либерально-демократической партии и скорее всего станет первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.

    «Смысл смены председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заключался в том, чтобы прекратить разброд и шатания в ЛДП после провалов на выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Во-вторых, во главе партии нужно было поставить человека, который будет безусловным лидером при избрании нового премьер-министра», – считает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити оказалась консолидирующей фигурой – и впервые в истории страны женщина может возглавить правительство. «Это большая подвижка в психологии и менталитете японцев. В последние годы в стране много говорили о том, почему в политике мало женщин. Попытки партийных лидеров продвигать на различные посты женщин все равно не позволяли достичь пропорционального представительство обоих полов во власти», – напомнил политолог.

    64-летняя Такаити, подчеркивает собеседник, настоящий профессионал. «Она занималась вопросами экономической безопасности. Ее позиция понятна – она жесткий человек консервативных взглядов, новый и современный лидер. Будущий премьер достаточно молодая по японским понятиям. За ней стоит политическая молодежь. Вероятнее всего, она будет придерживаться жесткой линии в вопросах нацбезопасности и обороны. Стоит ожидать более жестких решений в отношении существующих проблем», – прогнозирует эксперт.

    Среди ключевых вопросов, которые будет решать Такаити на должности премьера, прежде всего экономические, социальные, демографические и миграционные, а также нехватка рабочей силы.

    Что касается российско-японских отношений, то «сильных подвижек не будет», тем более Такаити находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. «Проблема заключается в том, что Россия и Япония пока не видят путей сближения и восстановления отношений, хотя продолжаются гуманитарные обмены, научные, культурные и спортивные контакты. Но любая смена руководства Японии дает определенные шансы на решение тех или иных проблем. Если у Москвы и Токио появится желание выстраивать более конструктивные отношения, то это возможно», – полагает Казаков.

    Если в случае прихода Такаити к власти между двумя странами начнет налаживаться конструктивный диалог, то сторонам в первую очередь следует взяться за восстановление экономических связей и отменять запреты на въезд. «Я полагаю, что это будет возможно только после окончания конфликта на Украине и оздоровления общей ситуации. Но даже в нынешних условиях возможны шаги для улучшения отношений и восстановления прямого авиасообщения», – рассуждает политолог.

    Что касается отношений с другими странами, такими как США и Китай, то приход Такаити к власти «не приведет к резкому изменению курса Японии», страна по-прежнему продолжит «опираться на военно-политический альянс с США».

    «Такаити – это системный политик, она давно работает в правительстве и понимает, насколько сильна японская бюрократия. Здесь важнее, кто будет следующим министром иностранных дел. Но уже понятно, что новый премьер будет корректировать свою линию в отношениях с США с учетом того, что Америка решила поставить себя во главу угла», – пояснил Казаков.

    Однако в отношениях с Китаем происходит дрейф в сторону улучшения связей, что тоже обусловлено действиями президента США Дональда Трампа. «Китай заинтересован в более благоприятных отношениях с Японией, но многое зависит от дальнейших событий на мировой арене. Каждый игрок представляет значимую силу, но Японии, с учетом ее инерционной политической позиции, будет сложно быть существенным фактором международных процессов», – добавил спикер.

    В субботу Санаэ Такаити победила на выборах председателя ЛДП, обеспечив себе возможность стать первой женщиной-премьером в истории Японии. Она получила 185 голосов из 341 во втором туре выборов, оставив позади Синдзиро Коидзуми (сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми), набравшего 156 голосов.

    Такаити практически гарантировано станет следующим премьер-министром, поскольку оппозиционные партии, несмотря на численное преимущество, не могут выдвинуть единого кандидата. Нынешний глава правительства Сигэру Исиба уже объявил о своем предстоящем уходе в отставку, после чего в парламенте пройдет голосование по утверждению нового премьера. Вероятнее всего, голосование состоится 15 октября.

    Такаити известна как сторонница экс-премьера Синдзо Абэ (1954-2022) и приверженка консервативных взглядов. Она выступает за усиление обороноспособности Японии.

    4 октября 2025, 14:53
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отвод из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины начали перемещаться из Красного Лимана в тыловые районы, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после того, как украинское командование пришло к выводу, что удержать город не удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщил об изменении ситуации в районе Красного Лимана. Председатель правительства Донецкой народной республики Ян Кимаковский заявил об усилении окружения украинских войск в Красном Лимане. Кимаковский также сообщил, что группировка украинских войск была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 12:05
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска

    Военный эксперт Онуфриенко: Северск – это передовой укрепрайон противника в Донбассе

    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Бои в Северске в ДНР имеют огромное значение, потому что это передовой укрепрайон противника в северо-западной части Донбасса, взятие города в клещи усложняет для ВСУ снабжение этого укрепрайона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу стало известно о начале боев за Северск с участием российских штурмовиков.

    «Бои в Северске имеют огромное значение. По сути – это передовой укрепрайон противника, такой же, как сначала был в Артемовске (Бахмут), а потом в Часовом Яре. Все они стоят перед мощной линией укрепления, создававшейся последние 10 лет по линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Выходу к Северску, который расположен в северо-западной части Донбасса, предшествовала целая цепочка событий. В результате боев в Серебрянском лесничестве (находится между городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) и селом Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР)) «нам удалось выйти на берега Северского Донца, прикрыв части, которые полностью освободили Белогоровку (в ЛНР), потом Белую Гору возле нее, потом Серебрянку и сейчас подходят к Дроновке, тоже расположенной на берегу Северского Донца, и ведут бои в районе поселка Северск Малый – в нескольких километрах от Северска».

    «Фактически Северск берется в мощные клещи, остается единственная дорога с твердым покрытием, идущая с запада и несколько грунтовых дорог, что существенно затрудняет для противника снабжение этого укрепрайона», – пояснил собеседник.

    Эксперт подчёркивает, что в Северске противником были созданы мощные укрепления, как в Славянске и Краматорске. «Это укрепления, огневые точки и окопы прямо в городской застройке. Фотографии этих укреплений есть в распоряжении российских спецслужб. Фактически весь город превращен в мощный укрепрайон», – добавил спикер.

    По его словам, российские военные смогут обрезать логистику противника и «с меньшими потерями добиваться максимального успеха». «Безусловно, в боях за Северск есть сложности, связанные с тем, что западнее города находится меловой карьер и высоты, прикрывающие дороги, идущие на запад от города. Но благодаря продвижению на запад вдоль Северского Донца и после взятия под контроль Дроновки мы можем взять под плотный огневой контроль дороги, ведущие в город», – добавил Онуфриенко.

    Кроме того, российские войска также постепенно продвигаются южнее Северска. «С востока мы уже вышли на позиции, которые прикрывают этот укрепрайон противника и дальнейшее лобовое продвижение сейчас просто нецелесообразно», – считает эксперт.

    Северск, где по данным переписи 2001 года, проживало более 14 тыс. человек, расположен в 30 км от Артемовска, в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска. Город прикрывает подступы к Славянско-Краматорской агломерации, подконтрольной Украине.

    В субботу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск после того, как штурмовые подразделения России продвинулись к городу с восточной стороны. По данным российской разведки, украинские военные оборудовали в Северске сложную систему укреплений среди жилых и гражданских построек. Сеть окопов начинается с первых трех линий и протягивается более сотни метров по городским застройкам.

    Городская сеть не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами и магазинами, позволяя перемещаться по разветвленной структуре окопов.

    4 октября 2025, 09:15
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    4 октября 2025, 06:52
    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине

    Макрон объявил о смерти Антони Лалликана после удара БПЛА

    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Донбасса погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан, сопровождавший украинских военных, в результате удара беспилотника.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в социальной сети X о гибели фотожурналиста Антони Лалликана, передает ТАСС. Он выразил соболезнования семье погибшего, его близким и коллегам.

    По данным Международной федерации журналистов (IFJ), Лалликан погиб 3 октября из-за атаки беспилотного летательного аппарата. В результате этого же инцидента травмы получил украинский журналист.

    В официальном заявлении IFJ уточняется, что Антони Лалликан находился в Донбассе в служебной командировке от агентства Hans Lucas, расположенного в Каркасоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов.

    Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО после удара украинского FPV-дрона. Коллеги журналиста предположили, что у Еремина не было при себе детектора беспилотников.

    Следственный комитет намерен установить всех причастных к гибели журналиста и привлечь их к уголовной ответственности. Эксперты уверены, что на Еремина велась охота украинской агентурой, так как российские журналисты стали приоритетной целью для ВСУ.

    4 октября 2025, 14:12
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    @ Mathieu Pattier/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти задержали нефтяной танкер Boracay в нейтральных водах, однако Европа по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, говорится в статье издания Spectator.

    Задержание французскими властями нефтяного танкера Boracay, включенного в санкционный список против России, в нейтральных водах было «театром», пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал издания Spectator. В статье говорится, что Европа в реальности не имеет эффективных инструментов для остановки поставок российских энергоносителей, несмотря на громкие заявления.

    Spectator отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал абордаж танкера важной мерой в борьбе с перевозкой российских энергоносителей. Однако издание подчеркивает, что фактически Европа сама остается крупным покупателем российской нефти, нефтепродуктов и газа.

    В публикации говорится, что президент России Владимир Путин был прав в своих оценках ситуации, а сам рейд на танкер был не более чем театрализованным действием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем. Франция начала активные действия против так называемого «российского теневого флота». Экипаж танкера Pushpa задержали во Франции.

    4 октября 2025, 08:13
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 04:29
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    4 октября 2025, 12:57
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских вооружённых формирований на разных участках фронта за сутки составили более 1460 военнослужащих и свыше 70 единиц техники, включая западные бронемашины, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в Сумской области, а также механизированным и мотопехотным бригадам в Харьковской области, сообщает Минобороны. По их данным, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронированные машины, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники – западные образцы, включая американскую станцию AN/TPQ-50.

    На харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Ямполе Донецкой Народной Республики. Сообщается о потерях ВСУ более 220 военнослужащих и уничтожении нескольких бронемашин западного производства, автомобилей, артиллерии и семи складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований, по данным Минобороны, составили до 230 военнослужащих, одну бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожено пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в ключевых районах Донецкой Народной Республики. Заявленные потери украинских подразделений – более 450 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей, уничтожив, по информации Минобороны, свыше 290 украинских военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении поражения были нанесены механизированной бригаде, двум штурмовым полкам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии Украины.

    На южном участке, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять средств радиоэлектронной борьбы.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

    В ведомстве также сообщили, что средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала спецоперации, по официальным данным, уничтожено 667 самолётов, 283 вертолёта, 88028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25351 танк и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 43185 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    4 октября 2025, 14:43
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве суд взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Останкинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства 924 млн 873 тыс. 795 рублей по иску Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.

    Ответчиками по делу выступали бывший глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунков, а также коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

    Как сообщил участник процесса, «исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены полностью». Все ответчики намерены обжаловать принятое решение суда.

    На момент вынесения решения суда все указанные лица находятся под следствием и арестованы.

    Ранее основаниями для иска были названы выявленные Генпрокуратурой факты коррупционного обогащения ответчиков при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

    Кроме перечисленных ответчиков, в иске также упоминались коммерсант Дмитрий Боровков и две компании – «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее суд в Москве арестовал бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных по обвинению в особо крупной растрате.

    Вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в хищении 32 млн рублей в составе группы.

    Кроме того, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.

    4 октября 2025, 19:09
    Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии

    Denikn: Движение ANO Бибиша выигрывает после подсчета голосов на 93,99% участках

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей после подсчета голосов на 93,99% участков, сообщил портал Denikn.

    Портал Denikn пишет, что данные подсчета голосов на 93,99% участков опубликованы Чешским статистическим управлением, передает ТАСС.

    По итогам подсчета лидером стала оппозиционная политическая сила ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

    ANO получила поддержку 35,6% избирателей на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). В нижнюю палату прошли представители шести из 26 участвовавших партий, движений и коалиций.

    Явка избирателей составила 68,69%. Кандидаты от коалиции Stacilo!(«Достаточно!») , включающей социал-демократов и коммунистов, не смогли преодолеть избирательный барьер.

    Чешские СМИ отмечают, что избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а ANO подчеркивает важность участия страны в этих организациях, называя их «жизненным пространством» для Чехии.

    Ранее движение ANO Андрея Бабиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков.

    По данным опросов, большинство голосов получит партия Бабиша, однако ей потребуется создать коалицию для формирования правительства.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    4 октября 2025, 16:27
    Движение ANO Бибиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков

    ANO Бибиша набрало 39,55% после подсчета голосов на 10% участков в Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    После обработки бюллетеней на 10% избирательных участков оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша уверенно набирает 39,55% голосов на парламентских выборах в Чехии, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.

    Оппозиционное движение ANO лидирует на парламентских выборах в Чехии, передает РИА «Новости».

    После подсчета на 10% избирательных участков ANO получает 39,55% голосов. Движение возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

    Второе место занимает правящая коалиция SPOLU во главе с нынешним премьером Петром Фиалой, ей пока удалось получить 19,24% голосов. Явка на выборах в Чехии составила 71,08%.

    Ранее в Чехии завершилось голосование на парламентских выборах.

    Опросы показывают, что победу может одержать партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, которому потребуется создать коалицию для формирования правительства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе.

    4 октября 2025, 18:53
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

