Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению вирусом Коксаки

Tекст: Вера Басилая

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции по поводу сообщений о заражении вирусом Коксаки среди российских туристов в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по вопросам инфекций и здоровья туристов. В письме содержится просьба предоставить официальные результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте.

Аналогичные запросы были отправлены по каналам Международных медико-санитарных правил ВОЗ турецким коллегам, а также в Ассоциацию туроператоров и редакции СМИ. Представители ведомства подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Ранее власти Турции заявили, что на курортах страны не выявлена инфекция Vibrio.

Российский союз туриндустрии подтвердил, что среди отдыхающих россиян на пляжах Турции отсутствуют массовые обращения с жалобами на вирусные инфекции.